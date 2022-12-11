颶風連續強襲後⋯海灘出現神秘物體　竟是1800年代古船

▲美國佛羅里達州海灘出現神秘物體，竟是1800年代古代沉船。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美國佛羅里達州下半年連續遭到颶風侵襲，風暴過境後，上月在戴通納海灘（Daytona Beach）有民眾發現沙灘中竟出現一個長約24公尺的神秘物體。經考古學家到場確認後，斷定這是一個200年前的古代沉船遺骸，可能是因為颶風吹襲才露出沙灘。

根據《紐約時報》報導，這個神秘物體為木頭和金屬結構，並且半埋在沙灘中，11月份風暴過境後突然出現。人們猜測有可能是數十年前海灘上舉行活動時設立的露天看台遺跡，也有人認為可能是廢棄的木造碼頭或長堤。

近日謎團終於揭曉，一組考古學家在5日及6日沿著神秘物體挖掘出一條長約18公尺的溝渠，發現底下出現彎曲的木材和船肋骨，終於能斷定此物體是一艘古代海船。海洋考古學家梅德（Chuck Meide）9日斬釘截鐵地表示，「這絕對是一艘船，不可能不是。」由於流沙、潮汐和風暴侵襲，佛羅里達州海灘經常出現歷史文物，梅德認為，此次發現的可能是一艘1800年代的私人商船。

梅德表示，這艘船原本可能載著貨物沿海岸航行，但目前還不清楚船的出發地和目的地。考古團隊認為，從現場採集到的22個木材樣本，或許能夠幫助人們判斷這艘船的最初建造地點。梅德還說，如果能證明沉船上曾經載有水果，那麼很有可能是從加勒比海向北航行，因爲熱帶水果能在北方被進一步被製成商品。

這艘沉船並佛羅里達州發現的第一艘古代沉船。2020年就曾有民眾散步時在海灘上發現奇怪的木材和螺栓，經考古學家考證後認為是19世紀古船「Caroline Eddy」的一部分殘骸。2021年還有一名17歲少年在佛羅里達州東海岸發現一枚罕見的「1715金幣」，2022年10月更有男子在聖奧古斯丁沙灘上發現一枚價值4萬美元（約新台幣120萬元）的古鑽戒。