　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

習近平訪沙烏地阿拉伯　呼籲以人民幣買石油

▲▼習近平出訪沙烏地阿拉伯，與王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）會晤。（圖／路透）

▲習近平出訪沙烏地阿拉伯，與王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）會晤。（圖／路透）

文／中央社

中國國家主席習近平今天告訴波斯灣阿拉伯國家領導人，中國將努力推動以人民幣購買石油和天然氣；此舉將支持中國在國際上確立人民幣地位、削弱美元對世界貿易控制的目標。

路透社報導，大權在握的沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）正試圖與西方以外的國家建立夥伴關係，他在沙國與習近平舉行2場「具里程碑意義」的阿拉伯峰會，展現了他的區域影響力。

在習近平訪問沙國期間，全球最大石油出口國沙烏地阿拉伯和經濟大國中國都釋出關於「不干涉」原則的強烈訊息。值此之際，沙國與美國的關係因人權、能源政策和俄羅斯等議題，正受到考驗。

沙烏地阿拉伯若在石油貿易上做出關於放棄美元的任何行動，都將是令人震撼的政治舉措。沙國先前為了對抗美國可能立法讓石油輸出國家組織（OPEC）成員面臨反托拉斯訴訟，曾揚言放棄以美元作為石油交易貨幣。

中國在波斯灣地區影響力日益增加，令美國感到不安。習近平在沙國受到隆重歡迎，兩國也都有意深化經濟關係；此外，他今天會見波斯灣國家領導人，並出席與阿拉伯聯盟（Arab League）國家領袖的峰會。

在今天會談開始時，穆罕默德．沙爾曼宣告「與中國關係邁入歷史性的新階段」，這與美國總統拜登5個月前在利雅德出席一場規模較小的阿拉伯峰會時的尷尬場面形成鮮明對比。

沙烏地阿拉伯外交部長費瑟（Faisal bin Farhan Al Saud）被問到沙國與美國的關係時說，沙國將繼續與所有夥伴合作，「我們不認為這是一場零和遊戲」。

他在會談後的記者會上說：「我們不認為有兩極化或選邊站的問題。」

►鍋寶「不鏽鋼保鮮盒」5入超特價1080元！輕量好帶、直接微波超方便

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
快訊／大黑馬摩洛哥半場1比0領先　C羅坐板凳無奈看被進球
明低溫探16℃！「更強冷空氣」來襲時間曝
獨／蔣萬安下周一公布第一波名單　環保局長找「空保大將」吳盛忠
世界盃「被詛咒的一球」　PK大賽這情況破門成功率驟降

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

習近平訪沙烏地阿拉伯　呼籲以人民幣買石油

美眾院委員會：破產加密貨幣交易所FTX執行長　13日將出席聽證會

北約秘書長憂「俄烏戰爭失控」　恐演變為歐洲大戰

歐洲議會副議長「遭搜索逮捕」　外媒指涉卡達行賄

警方上門突掏「男性下體照」抓戀童犯　人妻一眼認出：那是我丈夫

英屬澤西島民宅爆炸　1人死亡12人失蹤

密封海底131年！19世紀沉船撈出　165年前牛仔褲以350萬元拍出

哈利梅根不忍了！紀錄片私人影像爆爭議　發聲明回擊

南韓對外出口「連續2年」刷新最高紀錄　估今年破6800億美元

7歲女兒「下體痛」　她帶去醫院才知遭前夫性侵！還曾亂倫親生母

王大陸甜喊蔡卓宜「寶寶」：好可愛　撒嬌：幸福就是這麼簡單♥..閃炸！

克羅埃西亞4：2力退巴西　闖4強！內馬爾再次飲恨

阿根廷4：3勝荷蘭晉4強　險爆衝突裁判發18張黃牌

刈包吉「改發控肉便當」　開心復出送暖：沒錢為止

正妹老師用節奏感句子互動　不吼叫也能吸引學生注意！

張棟樑再唱《當你孤單你會想起誰》　曝青春回憶「抄梁詠琪的歌詞追愛」

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

小S被預測「容易有一夜情」　臉紅問：一下下也不行嗎XD

要蔡依林再演戲「下輩子！」　林柏宏靦腆：Jolin?..Jolin姐?

伊能靜尊重小哈利穿女裝　「他的每個面向我都愛」

習近平訪沙烏地阿拉伯　呼籲以人民幣買石油

美眾院委員會：破產加密貨幣交易所FTX執行長　13日將出席聽證會

北約秘書長憂「俄烏戰爭失控」　恐演變為歐洲大戰

歐洲議會副議長「遭搜索逮捕」　外媒指涉卡達行賄

警方上門突掏「男性下體照」抓戀童犯　人妻一眼認出：那是我丈夫

英屬澤西島民宅爆炸　1人死亡12人失蹤

密封海底131年！19世紀沉船撈出　165年前牛仔褲以350萬元拍出

哈利梅根不忍了！紀錄片私人影像爆爭議　發聲明回擊

南韓對外出口「連續2年」刷新最高紀錄　估今年破6800億美元

7歲女兒「下體痛」　她帶去醫院才知遭前夫性侵！還曾亂倫親生母

快訊／大黑馬摩洛哥1比0首闖4強　C羅替補黯然告別世界盃

男友KTV廁所「激戰小三」叫她在外面等！　蘿莉塔斷5年情：太屈辱

管中閔「瓶插」比喻論文抄襲：最後一定枯萎　培養土壤才能出大樹

奧客下單要求幫多買1飯糰　外送員「心軟照做」下場慘了

坤達多層項鍊搭西裝帥出新高度！送禮柯佳嬿自曝靠「偷偷觀察」

理科太太反擊了！深夜發長文澄清2重點：酸民惦惦啦

橘貓影帝聞媽腳「翻白眼昏倒」　網笑噴：本人是野原廣志嗎？

國際熱門新聞

女友妹妹太正　男滿腦子都是她：怎辦？

7歲女兒下體痛！她才知遭前夫性侵　還曾亂倫親生母

北約秘書長憂俄烏戰爭失控　恐演變為歐洲大戰

密封海底131年　165年前牛仔褲以350萬元拍出

NBA勇士隊前鋒遭爆「性侵女大生」

紀錄片私人影像爆惹議　哈利梅根反擊了

女鄰居求「幫忙保管姊夫」　她一開嚇壞：腐爛頭顱

南韓第一夫人「穿拖鞋、翹腳」　遭怒轟無禮

習近平訪沙烏地阿拉伯　呼籲以人民幣買石油

泰「靈媒獅」預測8強賽　「這4國」能晉級

為何世界盃「傷停補時」這麼久？

人妻看下體照　抓包丈夫是戀童犯

哈利梅根紀錄片開砲　查爾斯國王恐祭出重懲

美眾院委員會：FTX前執行長13日將出席聽證會

更多熱門

相關新聞

一個台灣人致各黨領袖的公開信

一個台灣人致各黨領袖的公開信

台灣必須先行處理台灣自己能夠解決的問題，尤其是避戰和增強自我防衛能力。金馬非軍事區化，是避戰，也是我國向中國遞出的橄欖枝。警軍是讓台灣成為一隻刺蝟，讓世界知道台灣人民願意為自由而戰。畏戰，是心降。乞和，是與虎謀皮。自古以來，這兩者都不是悍衛生存權和自由的典範，而是奴隸的基因。

習近平會沙烏地阿拉伯王儲

習近平會沙烏地阿拉伯王儲

習近平訪沙簽全面戰略夥伴關係協議：中沙每兩年輪流主辦元首會晤

習近平訪沙簽全面戰略夥伴關係協議：中沙每兩年輪流主辦元首會晤

動態清零結束後　將出現大贏家和大輸家

動態清零結束後　將出現大贏家和大輸家

習召開政治局會議　強調明年經濟穩中求進

習召開政治局會議　強調明年經濟穩中求進

關鍵字：

習近平沙烏地阿拉伯人民幣石油

讀者迴響

熱門新聞

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

陰道清水洗就好？婦產醫給正解　示警1舉動「愈洗愈癢」

內褲「壽命極限」沒破也要換！醫搖頭：穿太久釀4下場

大黑馬摩洛哥半場1比0領先

LINE「1按鍵露餡」好老公狂約砲！妻哭：好噁心

愛莉莎莎開課「2天賺1300萬」！

苗栗獅潭鄉發錢了　紓困金再一波！

畢書盡世紀破冰陳勢安台上擁抱

正妹撿皮夾送警局　隔天竟遭提告

妹子和哥同住「沒穿內衣」激凸　男友驚喊1句

夫妻年收100萬買板橋房「揹40年房貸」　網見金額愣了

洪榮宏和嘉賓太親密　嫩妻衝上台

「年輕人去哪工作？」　8年級生揭真相

年末「甩掉厄運」3星座公開

理科太太「諮商筆記」賺300萬　作家：笑死

更多

最夯影音

更多
王大陸甜喊蔡卓宜「寶寶」：好可愛　撒嬌：幸福就是這麼簡單♥..閃炸！

王大陸甜喊蔡卓宜「寶寶」：好可愛　撒嬌：幸福就是這麼簡單♥..閃炸！
克羅埃西亞4：2力退巴西　闖4強！內馬爾再次飲恨

克羅埃西亞4：2力退巴西　闖4強！內馬爾再次飲恨

阿根廷4：3勝荷蘭晉4強　險爆衝突裁判發18張黃牌

阿根廷4：3勝荷蘭晉4強　險爆衝突裁判發18張黃牌

刈包吉「改發控肉便當」　開心復出送暖：沒錢為止

刈包吉「改發控肉便當」　開心復出送暖：沒錢為止

正妹老師用節奏感句子互動　不吼叫也能吸引學生注意！

正妹老師用節奏感句子互動　不吼叫也能吸引學生注意！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面