密封海底131年！19世紀沉船撈出　165年前牛仔褲以350萬元拍出

▲這件165年前的牛仔褲以11.4萬美元的價格售出。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國先前才拍賣出一件在礦坑發現的1880年生產的Levi's牛仔褲，當時以8.74萬美元的價格拍下，而現在又有一件165年前的牛仔褲被以11.4萬元（折合新台幣約350萬元）的高價拍出，只是這次來源不是礦坑，而是沉船。

根據《每日郵報》報導指出，美國內華達州當地拍賣行日前進行了一場拍賣。值得一提的是，這場拍賣會上270個拍賣品是來自於一艘1857年的沉船。

這艘船名為「中美洲號」當時是加州淘金熱時期的載運船，在1857年9月，這艘載滿黃金的運輸船遭遇颱風，最後在卡羅萊納州外海沉沒，船上578名乘客中，有425人不性喪命，另外還有重達3萬磅（約13.6公斤）的黃金沉入海底。後來這艘船於1988年成功打撈，打撈起來時，船上還有許多當年船員密封好的行李箱。

而在整場拍賣會中，最受關注的就是一件1850年代生產的Levi's牛仔褲，這件礦工專用的牛仔褲是目前為止發現最早的牛仔褲，距今有165年歷史。最後這條牛仔褲以美金11.4萬元的價格拍出。

▼部分從中美洲號上打撈出來的黃金。（圖／達志／美聯社）

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