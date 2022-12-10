剩殘破屍塊！日本行人「深夜闖國道」　卡車沒看見直接撞上

▲受該起事故影響，九州高速公路部分區間暫停車輛通行約8小時。（圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者王佩翊／編譯

日本福岡縣宮若市的九州高速公路10日凌晨0時左右，有不知名人士闖入，行走在車道上。警方獲報趕往現場的途中，就接獲通報稱，有卡車撞上行人。由於死者遺體損毀嚴重，因此無法判斷性別與年齡，目前仍在持續調查該名行人闖入國道的確切原因。

根據《福岡放送》報導，警方10日凌晨0時左右接獲多位民眾通報稱，在九州高速公路上看到行人在走路，因此隨即派員前往現場，怎知20分鐘後，員警尚未抵達現場，就接獲另一則通報稱，有大卡車撞到行人。

駕駛大卡車的65歲男子表示，事發當時並沒有看到行人，是在行駛過程中，聽到車子前方發出奇怪聲響，因此才會停車並下車查看，沒想到就看到有人。警方則表示，由於撞擊力道過大，被撞的行人當場死亡，不過遺體損傷過於嚴重，因此無法判斷死者的性別與年齡。

根據大卡車司機證詞，發生事故的時間約為0時半，而警方接獲通報是在0時左右，也就是說，死者至少在高速公路的車道上遊走30分鐘。

警方接下來將會持續確認死者身分，並調查其走上國道的詳細原因。此外，受到此次事故影響，古賀交流道至鞍手交流道暫停通行約8小時。

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