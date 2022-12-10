日本教頭森保一「死亡筆記本」內容大公開！　鬆口下一步動向

▲日本教頭森保一經常被拍到在場邊提筆紀錄賽況。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本男足國家隊「藍武士」雖然在卡達世界盃止步16強，但優秀表現以及永不放棄的精神，仍然獲得球迷熱烈讚賞。教頭森保一回國後，9日也出席了《日本放送協會》的現場直播新聞節目《九點看新聞》，在節目中他更首度公開引發話題的「死亡筆記本」部分內容，同時也鬆口自己的未來動向。

根據《每日體育》報導，帶領日本「藍武士」打敗德國、西班牙等強勁對手，成功晉級16強的教頭森保一回國後行程滿檔。他9日參加新聞直播節目《九點看新聞》，被問到對於未能打破歷史進入8強是否有遺憾時，森保一表示，「對於這樣的結果，隨著時間的流逝，會不自覺越想越多，總覺得應該有更好的方法，還是很遺憾。」

節目中，他也公開了被網友戲稱為「死亡筆記本」的部分內容。森保一在卡達世界盃期間，經常被鏡頭捕捉到拿著小筆記本記錄戰況的畫面，而每當他寫完字後，往往就會出現日本進球的情形，因此才被日本網友戲稱是「死亡筆記本」。

在準備迎接克羅埃西亞一戰時，森保一在搭車時寫下，「對日本而言沒有不可能的事，對於自己身為日本人，我感到喜悅、榮耀以及幸福。」他同時也表示，國家隊是抱著「只要和日本人民團結一心，就能戰勝世界」的決心在球場上奮戰。

森保一在世界盃的表現優異，大受好評，日前就有報導稱，他將續任國家隊教頭一職。對此，日本足球協會會長田嶋幸三直言，森保一的確在候補人選名單中。森保一則在節目中表示，「如果足協對他提出續約邀請，他將積極考慮接任。」

▲日本足球國家隊教頭森保一與首相岸田文雄交換筆記本。（圖／路透）



另一方面，首相岸田文雄8日接見國家隊隊員，當天森保一與岸田文雄也相互交換筆記本，隊長吉田麻也與隊員長友佑都則分別將簽名球衣、簽名球致贈岸田。

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