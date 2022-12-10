女鄰居求「幫忙保管姊夫」　超濃異味飄出！她一開嚇壞：腐爛頭顱

▲女鄰居聞到異味，打開盒子嚇傻。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

文／CTWANT

西班牙聖坦德64歲梅里諾（Carmen Merino）殺害丈夫巴蘭達（Jesus Maria Baranda）後，因為擔心東窗事發，竟將丈夫的頭裝進盒子裡，並向隔壁鄰居謊稱是情趣用品，請求幫忙保管，直到飄出異味，全案曝光。坎塔布里亞地區法院9日宣判，依法將梅里諾判15年有期徒刑。

根據《每日星報》報導，梅里諾於2019年2月殺害了自已的丈夫，接著因為擔心警方上門搜查房子，居然把丈夫的頭顱塞進盒子裡，接著向女鄰居謊稱，裡面裝著假陽具及按摩棒，請對方幫忙保管。不過由於盒子放幾天後開始發出濃濃臭味，女鄰居覺得怪怪的，打開才驚恐地發現，裡面才不是什麼情趣用品，而是一顆腐爛的頭，嚇得趕緊報警。

據了解，案件曝光時，已距離巴蘭達失蹤6個月。檢警透過牙齒，辨識出死者的身份就是巴蘭達，並將妻子梅里諾列為嫌疑人。

判決指出，梅里諾在知道自己是丈夫遺囑的唯一繼承人後，出於貪婪，積極策劃讓丈夫死亡。至於女鄰居則在法庭上證稱，盒子就是梅里諾給她的，當時並沒有告知她裡面有任何身體部位，否則自己會立刻報警。

法官審理後，依法判梅里諾15年有期徒刑，並要賠償親屬5萬英鎊（約新台幣188.2萬元）。然而梅里諾仍堅稱自己是無罪的，不排除將提出上訴。

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