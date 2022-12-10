　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

起訴南韓前朝高官！公務員遭「槍殺焚屍」案延燒　涉帶頭隱瞞真相

▲▼南韓前青瓦台國家安保室長徐薰2日前往首爾市瑞草區首爾中央地方法院出席羈押前審訊。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓前青瓦台國家安保室長徐薰2日前往首爾市瑞草區首爾中央地方法院出席羈押前審訊。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓海洋水產部47歲公務員李大俊（이대준，音譯）曾於2020年9月慘遭北韓（朝鮮）遠距槍殺焚屍，時任國防部長徐旭、海洋廳長金洪熙在報告中指出李大俊因積欠3億韓元賭債才打算投誠北韓。檢方曾於10月底裁定羈押徐、金兩人。如今，檢方羈押起訴當時的國家安保室長徐薰、金洪熙，原因是隱瞞且捏造事實真相。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，首爾中央地方檢察廳公共搜查1部昨（9）日以濫用職權暨妨害行使權利、偽造文書等嫌疑羈押起訴文在寅政府時期的青瓦台國家安保室長徐薰，至於11月在被羈押調查後釋放的海洋廳長金洪熙則以上述罪嫌以及名譽毀損（誹謗）、誹謗死者等罪嫌予以不羈押起訴。

徐薰、金洪熙為「西海（黃海）公務員慘遭北韓槍殺」此一事件中首度被檢方起訴的官員。

▲▼今年9月南韓一名海洋水產部公務員游入北韓海域，使北韓膽顫心驚、將之槍殺。（圖／達志影像）

▲2020年9月南韓一名海洋水產部公務員游入北韓海域，最後慘遭北韓軍方槍殺焚屍。（示意圖／達志影像）

報導指出，檢方認為徐薰涉嫌在2020年9月22日接獲公務員李大俊慘遭北韓軍槍殺身亡的情報後，為了逃避輿論責難，竟然於隔日凌晨1時召開相關長官會議時，向聯合參謀本部等軍方高層以及海洋廳長金洪熙下達「維持保安」的指令，全面向外界隱瞞李大俊慘遭北韓槍殺之事。

在李大俊慘遭北韓槍殺身亡的消息被隱瞞的狀況下，徐薰竟涉嫌命令海洋警察廳向外界發佈造假的新聞稿，表示正在積極搜救失蹤的李大俊；該年9至10月，為了讓政府部門的說法達成一致，還以「投誠北韓」的方向捏造資料，並將資料傳送給駐外公館、相關政府部門。

檢方認為，直到李大俊被北韓槍殺的消息被新聞媒體報導後，政府試圖隱瞞真相的行徑才被迫（非自發性）中斷，尤其是對外隱瞞真相的行徑（即政府所指的保安事故）失敗後，政府更以李大俊「投誠北韓」的基調做為應對該起事件的方向，其中徐薰主導一切的決定。

至於金洪熙則涉嫌隱瞞相關證據，在政府接獲李大俊慘遭北韓槍殺身亡的消息後，更於2020年9月23日發佈捏造的新聞稿，表示已在李大俊失蹤的狀態下展開搜救中，此罪嫌構成對死者的名譽毀損（毀謗）。

▼南韓前國防部長徐旭10月21日前往首爾中央法院接受羈押審查。（圖／達志影像／newscom）

▲▼南韓前國防部長徐旭21日前往首爾中央法院接受羈押審查。（圖／達志影像／newscom）

▲▼李萊晉21日在首爾中央地方法院舉行記者會，要求羈押前國防部長徐旭等人。（圖／達志影像／newscom）

▲李大俊的胞兄李萊晉（左）10月21日要求羈押前國防部長徐旭等人。（圖／達志影像／newscom）

另外，檢方還未決定如何處分前國防部長徐旭。徐旭涉嫌2020年9月23日（李大俊死後隔天）下達指令刪除軍事統和情報處理系統（MIMS）內多達60筆資料，內容多半是軍方當時的監聽內容或機密報告，同一時間國家情報院也無端刪除46筆監聽報告。

徐旭曾於10月底被裁定羈押、11月羈押期間結束後獲釋。

►南韓前防長慘遭羈押！疑「捏造證據」　公務員遭北韓槍殺案陷疑雲
►公務員遭北韓槍殺案陷疑雲！南韓前防長疑「捏造證據」　遭檢聲押

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►鍋寶「不鏽鋼保鮮盒」5入超特價1080元！輕量好帶、直接微波超方便

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
「房登記老婆名下」憑什麼？他高EQ「神反問」　女星秒惦惦
快訊／黃西田23年《草地狀元》收攤　電視台證實了
一件牛仔褲350萬元拍出！密封海底131年身世成謎
《嗨！營業中2》女星發行寫真　羞認尺度「海邊裸奔」全看光
快訊／陸禁我2409產品「未告知理由」　行政院發聲了
大S刷卡「汪小菲就是得買單」！律師分析離婚協議：對男方有利
老闆嘆缺人！8年級生1原因嗆爆：就是不屑做

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

密封海底131年！19世紀沉船撈出　165年前牛仔褲以350萬元拍出

哈利梅根不忍了！紀錄片私人影像爆爭議　發聲明回擊

南韓對外出口「連續2年」刷新最高紀錄　估今年破6800億美元

7歲女兒「下體痛」　她帶去醫院才知遭前夫性侵！還曾亂倫親生母

剩殘破屍塊！日本行人「深夜闖國道」　卡車沒看見直接撞上

起訴南韓前朝高官！公務員遭「槍殺焚屍」案延燒　涉帶頭隱瞞真相

日本教頭森保一「死亡筆記本」內容大公開！　鬆口下一步動向

搶銀行「整間炸爛」劫金庫！巴拉圭武裝嫌犯囂張包圍警局

女鄰居求「幫忙保管姊夫」　超濃異味飄出！她一開嚇壞：腐爛頭顱

才因在世足穿彩虹衣「遭拘留」！　美記者離奇猝逝卡達

孫德榮曾力挺波特王...5個月後逆轉　火星叔叔哭了「7年感情都是真的」

Sandy懷孕請假..吳宗憲：她就好命啊　突然吼鹿希派「給我當20年的兵」XD

貓咪隨機亂入卡達世足賽　跳上球員記者會桌被請離

離塵不離城！坐擁千坪雙公園 「和宜仁和」打造台南東區健康宅

雙人舞獨留女孩呆站！　陌生暖男上台陪伴表演

逛動物園遇烏龜翻車 四腳朝天狂揮小手收

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

男學生們接力灌籃秀英姿！　網歪樓：玩音遊的感覺很強

許凱顧玩遊戲..楊冪怒：你該死了吧？　打掉他手機「床上撲倒+熱吻」

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

密封海底131年！19世紀沉船撈出　165年前牛仔褲以350萬元拍出

哈利梅根不忍了！紀錄片私人影像爆爭議　發聲明回擊

南韓對外出口「連續2年」刷新最高紀錄　估今年破6800億美元

7歲女兒「下體痛」　她帶去醫院才知遭前夫性侵！還曾亂倫親生母

剩殘破屍塊！日本行人「深夜闖國道」　卡車沒看見直接撞上

起訴南韓前朝高官！公務員遭「槍殺焚屍」案延燒　涉帶頭隱瞞真相

日本教頭森保一「死亡筆記本」內容大公開！　鬆口下一步動向

搶銀行「整間炸爛」劫金庫！巴拉圭武裝嫌犯囂張包圍警局

女鄰居求「幫忙保管姊夫」　超濃異味飄出！她一開嚇壞：腐爛頭顱

才因在世足穿彩虹衣「遭拘留」！　美記者離奇猝逝卡達

丟下「女朋友」跑了！房客欠3個月房租失聯　房東見滿屋垃圾超氣

《草地狀元》播出23年「確定收攤」！　74歲黃西田光榮退休

吃炸雞去皮「沒用」！想消罪惡吃5食物　營養師推2飲料超減脂

高雄復興方榮恩開轟好投　最愛蹲捕有無厘頭的原因

疫情解封！邁入21年織襪芭樂節上場　萬人湧入大爆滿

桃園圓夢+大內壢國際同濟會　募40萬助憨兒學習成長

壯壯曾出重大車禍開刀！　「右膝粉碎性骨折」險放棄跳舞

2409產品遭列不合格且未告知理由　行政院籲中國取消不公平貿易障礙

閃黑道爭議？王鴻薇行程不見葉林傳　吳怡農：或許剛選完想休息一下

哈孝遠帶頭！台啤英熊首節3次技術犯規一度罷賽抗議

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

國際熱門新聞

女友妹妹太正　男滿腦子都是她：怎辦？

NBA勇士隊前鋒遭爆「性侵女大生」

泰「靈媒獅」預測8強賽　「這4國」能晉級

哈利梅根紀錄片打臉過往發言　外媒怒揭6大謊言

南韓第一夫人「穿拖鞋、翹腳」　遭怒轟無禮

最辣女球迷扭腰晃奶　露半球慶祝贏巴西

馬斯克宣布「刪除15億推特帳號」！2審核標準曝

「美國無名之子」終於確認身分！費城65年懸案現曙光

7歲女兒下體痛！她才知遭前夫性侵　還曾亂倫親生母

3千萬人目擊行李箱藏屍塊　知名抖音箱屍案凶嫌殺人動機曝光

7男集體性侵2女　她折返救友慘淪玩物

日本陪睡女道謝　網討論真實身分

婚宴收140元禮金　新郎怒：拜託查清價位好嗎

23軍校生操過頭　橫紋肌溶解慘洗腎

更多熱門

相關新聞

南韓第一夫人「穿拖鞋、翹腳」　遭怒轟無禮

南韓第一夫人「穿拖鞋、翹腳」　遭怒轟無禮

南韓總統尹錫悅、第一夫人金建希6日邀請越南國家主席阮春福前往青瓦台常春齋進行茶敘，事後南韓總統辦公室對外公開相關照片，卻引發政壇議論紛紛，原因是相片中的金建希竟然穿著拖鞋翹腳，在野的共同民主黨批評金建希的「翹腳外交」非常無禮。

美日韓31國倡議聯合國重視「北韓人權」議題

美日韓31國倡議聯合國重視「北韓人權」議題

南韓尹錫悅新年特赦　前總統李明博可望入列

南韓尹錫悅新年特赦　前總統李明博可望入列

日本陪睡女道謝　網討論真實身分

日本陪睡女道謝　網討論真實身分

南韓人新法通過「將年輕1～2歲」

南韓人新法通過「將年輕1～2歲」

關鍵字：

日韓要聞南韓海洋水產部公務員李大俊北韓朝鮮徐薰青瓦台金洪熙徐旭文在寅

讀者迴響

熱門新聞

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

教召男揍班長！軍方要他關5年被駁回

鍾明軒驚出車禍！

玖壹壹健志「私訊梅西」被回了！

女友妹妹太正　男滿腦子都是她：怎辦？

LINE「1按鍵露餡」好老公狂約砲！妻哭：好噁心

中居正廣傳罹癌停工到年底！　「近照快成皮包骨」日網憂

苗栗獅潭鄉發錢了　紓困金再一波！

快訊／芝妍連換5套「水藍色婚紗絕美」！

男友曾是玩咖！她開床頭櫃失眠了

獨居老人困收納箱4天　見警忍不住哭

整場出現18張黃牌　梅西怒轟裁判

金鐘主持人驚爆「正在偷吃」！

秦綾謙惹不起！　女醫酸爆廖科溢

妹子和哥同住「沒穿內衣」激凸　男友驚喊1句

更多

最夯影音

更多
孫德榮曾力挺波特王...5個月後逆轉　火星叔叔哭了「7年感情都是真的」

孫德榮曾力挺波特王...5個月後逆轉　火星叔叔哭了「7年感情都是真的」
Sandy懷孕請假..吳宗憲：她就好命啊　突然吼鹿希派「給我當20年的兵」XD

Sandy懷孕請假..吳宗憲：她就好命啊　突然吼鹿希派「給我當20年的兵」XD

貓咪隨機亂入卡達世足賽　跳上球員記者會桌被請離

貓咪隨機亂入卡達世足賽　跳上球員記者會桌被請離

離塵不離城！坐擁千坪雙公園 「和宜仁和」打造台南東區健康宅

離塵不離城！坐擁千坪雙公園 「和宜仁和」打造台南東區健康宅

雙人舞獨留女孩呆站！　陌生暖男上台陪伴表演

雙人舞獨留女孩呆站！　陌生暖男上台陪伴表演

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面