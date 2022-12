才因在世足穿彩虹衣「遭拘留」！　美記者離奇猝逝卡達

▲美國足協公布瓦爾的死訊,震驚球迷。(圖/推特)



記者王佩翊/編譯

卡達世界盃持續進行中,來自全國各地的媒體記者都紛紛到當地進行第一手報導。《運動畫刊》(Sports Illustrated)也派出當家足球記者瓦爾(Grant Wahl)到卡達採訪。瓦爾11月曾經因為身穿彩虹衣被擋在世足場外,甚至遭卡達當局短暫拘留,沒想到他9日在工作時突然身體不適,送醫後仍因搶救無效身亡。

根據《路透社》報導,瓦爾所屬的《運動畫刊》是一間擁有超過300萬名訂戶的美國體育周刊,主攻足球的瓦爾11月就接獲任務前往卡達報導世足賽,然而他到訪卡達沒多久就傳出遭到官方拘留。當時他身穿一件彩虹上衣要進入世足賽會場,卻被擋在門外,隨後甚至遭到拘留,所幸30分鐘後就獲釋。

經紀人透露,瓦爾9日負責報導荷蘭與阿根廷的8強賽,然而在延長賽時,他卻突然感到身體不適,且極度痛苦。當時一旁的其他記者見狀立刻試圖進行急救,並在現場人員的協助下將他緊急送往醫院。然而瓦爾抵達醫院接受搶救後,仍然不幸逝世。

瓦爾早在出事之前就曾經談到自己的健康問題,他強調,自己每晚只有5小時的睡眠。不僅如此,他還在5日的文章中寫道,「我的身體真的要垮了,連續3周的睡眠不足、極大壓力以及大量工作對我的身體造成影響。」

瓦爾生前表示,那時候他已經感冒1個多星期。他曾經前往卡達的一間醫院,但經過檢查,並沒有感染新冠病毒,而他隨後去了媒體中心的診所,那裡的醫師說,他可能是罹患支氣管炎。

U.S. Soccer confirms journalist Grant Wahl has died while at the World Cup pic.twitter.com/vTAJdVtxlK