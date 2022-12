馬斯克宣布「刪除15億個推特帳號」！　2審核標準曝光

▲馬斯克宣稱,將刪除15億個推特帳戶。(圖/路透)

記者王佩翊/編譯

特斯拉創辦人馬斯克收購並掌管推特後,不但大動作裁員以減少成本,同時也祭出多項新用戶政策。而他9日宣布,推特將會刪除15億個休眠帳戶。

馬斯克7日才因特斯拉股價下跌而短暫跌出全球首富的寶座,不過他似乎不太在意。他9日在自己的推特上寫道,「推特即將釋出15億個帳戶名稱供用戶註冊使用。」他補充道,那些多年來沒有登入也沒有推文的帳戶將會被視為休眠帳戶,並在近日刪除。

儘管如此,推特官方尚未宣布相關細節以及刪除帳戶的方式。事實上,根據推特目前的用戶守則,如果是超過6個月以上未登入的帳戶,官方將有權進行刪除。

一旦這些休眠帳戶被刪除,先前所登錄使用的id則會被重新釋出,供其他用戶註冊或是更改使用。

對此,卻有許多網友反彈稱,有部分推特帳戶的主人已經離世,而他的親朋好友就是刻意留下他的帳戶作為紀念,馬斯克此舉無疑是對這類用戶的一大打擊。

推特2019年就曾經因為刪除帳戶一事引發風波,當時官方曾經澄清,在推特創建出一個新的方式來「紀念帳戶」之前,暫時不會刪除任何休眠帳戶。因此也有網友質問馬斯克,是否已經準備好「紀念帳戶」申請方法。

