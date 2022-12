「新冠、RSV、流感」3重打擊！紐約重回高風險　籲重新戴回口罩

▲紐約已解除口罩禁令,但是官方呼籲重新戴上口罩。(圖/達志影像/美聯社)



記者王佩翊/編譯

美國紐約市衛生局長瓦森(Ashwin Vasan)9日下午緊急發布通知表示,受到新冠病毒、流感以及呼吸道融合病毒(RSV)等3重威脅的影響,紐約市又再度成為病毒高風險區,呼籲市民們不論是在室內還是擁擠的室外,都應該重新戴上口罩。

瓦森直言,目前新冠病毒、流感以及呼吸道融合病毒(RSV)在紐約市都將面臨高風險傳播,因此民眾在辦公室、商店、大眾交通運輸、電梯或是人潮擁擠的室外,最好還是戴好口罩,並優先選擇KN9、KF94、N95這些具有高防護力的口罩。

▲紐約疫情出現反彈。(圖/達志影像/美聯社)



他同時呼籲,民眾如果自覺身體不舒服,應該主動與外界隔離,同時聚會前也可以提前接受核酸檢測,如果結果呈現陽性,則要及時接受治療。此外,他也鼓勵民眾接種疫苗與加強劑,保護自己也保護他人。

根據CDC統計,目前紐約新冠病例數較高的區域有布魯克林、皇后區以及布朗士,但因流感住院的人也大大增加,十分棘手。CDC指出,流感病例在過去3周內幾乎成長到2倍。

不僅如此,呼吸道融合病毒的感染患者也在不斷增加,造成醫療機構嚴重負荷。光是在長島的哥恩兒童醫療中心就為此新增了75張病床,但是仍然不足以應付呼吸道融合病毒感染患者。除此之外,醫師有直言,在第一線經常會看到同時感染多種病毒的患者。

Today @NYCHealthCommr issued an advisory as NYC faces high levels of COVID-19, flu and RSV. New Yorkers are strongly urged to wear masks in public indoor settings and crowded outdoor settings: https://t.co/oDvGGLKxrI pic.twitter.com/X3Xsun6kTG