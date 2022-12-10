美國佛洛伊德壓頸致死案　員警膝蓋壓背判刑3.5年

▲由左至右依序為前警官蕭文、昆恩、萊恩與陶杜。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）2020年5月25日遭白人員警壓頸致死，時隔2年後，當時也在場並以膝蓋壓住佛洛伊德背部的警員昆恩（J. Alexander Kueng）認罪協商，9日被判處3.5年徒刑。

美聯社報導，佛洛伊德事件發生當下，前警官蕭文（Derek Chauvin）壓住佛洛伊德頸部長達9分半鐘，並由昆恩以膝蓋壓制背部、員警萊恩（Thomas Lane）抓住腿部，陶杜（Tou Thao）負責阻擋旁觀路人介入。期間，警方不甩佛洛伊德口中反覆提及無法呼吸的說法，最終導致他喪命，事後所有涉案員警均被解僱，面臨州及聯邦指控。

今年10月，昆恩承認犯下協助和教唆二級過失殺人罪，作為認罪協商的一部分，坦承依據自身經驗與訓練來判定，當時壓制已經上銬、處於俯臥姿勢者有巨大風險，對待佛洛伊德的行動並不合理。

依據9日最新判決，昆恩被判處3.5年有期徒刑。目前昆恩已因侵犯佛洛伊德公民權入獄服刑，考量現階段已服刑的時間以及州與聯邦體系的不同假釋準則，預計昆恩可能會在獄中服刑2.5年。