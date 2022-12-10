哈利梅根「鬼話連篇」！紀錄片打臉過往發言　外媒怒揭6大謊言

▲哈利王子與梅根2018年5月19日在溫莎城堡的聖喬治教堂完婚。（圖／美聯社）

記者王佩翊／編譯

英國哈利王子夫婦與影音串流平台Netflix合作推出的紀錄片《哈利與梅根》8日正式上線，首波更新3集，而光是前3集的內容就已經引發轟動。哈梅夫婦在影片中各種暗酸王室成員，並聲稱遭遇不公平對待，不過觀眾卻不買帳，《鏡報》更是列舉了兩夫妻的6大謊言，直指哈利跟梅根在紀錄片裡的說法根本就是自打嘴巴。

根據《鏡報》報導，哈利與梅根聲稱，王室不允許夫妻倆說出自己的故事，因此決定在紀錄片中告訴社會大眾「真相」，不過這卻與他們先前的多項言論與行為形成強烈出入，以下就列出了哈梅夫婦的6大謊言。

1.梅根在交往前不認識哈利王子

在BBC的訂婚採訪中，梅根表示，自己對英國王室並不了解，也不知道哈利是誰。她說，「因為我來自美國，所以在成長過程中，對於王室的理解與英國人不太相同，雖然我現在知道了，但那時我對他的了解並不多。」然而在2015年10月，也就是兩人相識的數個月前，梅根曾經接受一個採訪，當時她被問到要選擇威廉王子還是哈利王子時，猶豫幾秒後，選擇了哈利王子，因此很難讓人相信，她在交往前根本不知道哈利王子是誰。

2.梅根在相識前從來沒有對哈利做過任何調查

梅根先前曾表示，在兩人認識以前，她沒有調查過哈利的背景，她同時也堅稱，自己對英國王室一無所知，從未研究過已故女王伊莉莎白二世或其他王室成員。然而事實上，她坦承兩人見面前，她曾瀏覽過哈利王子的Instagram頁面。梅根承認，自己被哈利Instagram那些美麗的風景照與非洲旅行照吸引。

▲哈利與梅根其實是透過Instagram相識。（圖／路透）



3.哈利與梅根是透過朋友介紹認識

哈利與梅根2018年接受訂婚採訪時表示，兩人是透過一位共同友人介紹認識，但兩人在最新的紀錄片中直言，其實是透過Instagram認識的。哈利直言，自己在共同朋友上傳的影片中看到梅根後，便私信梅根，之後兩人才真正約出來見面。哈利還在節目公開兩人約會初期的文字訊息，哈利寫道，「妳明天晚上有什麼安排？希望妳玩得開心！」而梅根也積極回應他。兩人更自爆在第一次見面就互相視訊。

4.梅根對她的訂婚採訪沒有任何發言權

梅根聲稱，2018年的訂婚採訪根本就是一場「被精心策畫的真人秀」，所有內容都是排練過的，因為她們不被允許說出真實的愛情故事。但卻遭當時參與採訪的BBC記者米沙勒（Mishal Husainm）反擊，她強調，當天的採訪就是一個正常的採訪，不存在「排練」一說。

▲威廉王子在南非與凱特王妃求婚。（圖／路透）



5.哈利只能在英國向梅根求婚

哈利王子表示，他被迫要在英國向梅根求婚，因為他必須先徵得已故女王伊莉莎白二世的同意，才能單膝下跪。但伊莉莎白二世曾在一封信函中寫道，「我宣布同意我最親愛的孫子亨利·查爾斯·阿爾伯特·大衛王子與瑞秋·梅根·馬克爾成婚，我將簽字，並將婚約載入樞密院文件中。」且威廉王子也是在南非向凱特王妃求婚，與哈梅兩人的說法有明顯出入。

▲梅根經常穿著鮮豔的衣服。（圖／路透、達志影像／美聯社）



6.梅根在王室不被允許穿著鮮豔的彩色衣服

梅根聲稱，自己在英國時很少穿著彩色衣服，因為不想和已故女王伊莉莎白二世發生衝突。她強調，「我穿了很多柔和的色調，盡量讓自己融入其中，我不想突出自己，也不想讓這個家庭難堪。」然而從許多梅根出席王室活動的照片中卻可以明顯看到，她經常穿著鮮豔的亮色服飾，包含綠色、紅色或是藍色。

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