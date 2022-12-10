克羅埃西亞打臉「AI預測」力退巴西　數據模擬超級被看衰

▲克羅埃西亞PK戰戰勝巴西，全隊欣喜狂奔。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

卡達世界盃8強賽首戰由奪冠大熱門巴西率先登場，對戰「格子軍團」克羅埃西亞，儘管英國艾倫圖靈研究所（Alan Turing Institute）的AI人工智慧模型預測，巴西將會奪冠，但是最終由克羅埃西亞在PK大戰以4比2淘汰巴西，搶下4強門票，也打臉了艾倫圖靈研究所的AI預測。

英國艾倫圖靈研究所（Alan Turing Institute）創建綽號為「AIrsenal」的AI人工智慧模型，利用自2002年世界盃以來的各種賽事與友誼賽數據，針對2022卡達世界盃足球賽程進行10萬次模擬。

依據數據，巴西以25%拿下最高奪冠機率，接著是比利時、阿根廷、法國及英格蘭。其中英格蘭隊奪冠機率為7%，進入四強賽機率為58.5%。排在第六至第十的國家依序是西班牙、荷蘭、丹麥、葡萄牙及克羅埃西亞。

▲AI賽前預測，巴西是奪冠大熱門，克羅埃西亞奪冠機率排在第10名。（圖／翻攝自Alan Turing Institute）



不過主導這項研究的專家尼克巴洛（Nick Barlow）也強調，這只是有趣的研究項目，「我們當然不建議用我們的預測下賭注」。

▲巴西靠內馬爾率先破門一度領先，但是最終還是在PK戰輸球。（圖／路透）



巴西對戰克羅埃西亞雙方在正規時間內，戰成0:0平手，第105分鐘，內馬爾展現傲人的個人技巧，他與隊友撞牆配合，過掉克羅埃西亞門神後射門得分，巴西取得1比0領先。

第117分鐘，克羅埃西亞奧爾西奇（Mislav Orsic）左路傳中，佩特科維奇(Bruno Petkovic)左腳射門破網，雙方回到1比1。120分鐘的比賽，兩隊戰成1比1，將PK決勝負。

克羅埃西亞在PK大戰中，4個點都踢進，巴西則分別是第一點羅德里戈（Rodrygo）被擋下，巴西第四點的馬基尼歐斯（Marquinhos）射門中柱。

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