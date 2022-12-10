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3千萬人目擊行李箱藏屍塊　知名抖音箱屍案凶嫌殺人動機曝光

美國一對男女路易斯、溫納疑因欠房租與房東達德利發生爭執，慘遭房東開槍殺死並分屍（翻攝推特@WeDidntDoIt、IG@morbidpodcast）

圖文／鏡週刊

2020年6月轟動一時的TikTok箱屍案影片吸引超過3,000萬人觀看，近日該起箱屍案凶嫌被判謀殺罪成立，恐面臨終身監禁且不得假釋的刑罰。

綜合外媒報導，2020年6月一群少女在西雅圖海灘拍攝抖音影片，她們發現傳出惡臭的可疑行李箱，開箱後驚見腐爛屍塊。該起影片當時引起3,000萬人關注，且因沒有違反相關服務條款，當時TikTok拒絕下架該段影片，但數個月後仍因不明理由遭到刪除。當時該起箱屍案經調查，64歲男子達德利（Michael Dudley）涉嫌謀殺，近日被判謀殺罪成立。

據警方調查，箱屍案死者分別為35歲男子路易斯（Jessica Lewis）和27歲女子溫納（Austin Wenner），一名鄰居供稱曾聽到槍聲，路易斯與溫納因欠繳房租與房東達德利爆發口角，後遭達德利開槍殺害，還將屍體肢解裝進行李箱棄屍。

法庭上播出達德利最初接受警方偵訊片段，當被問到家中發現的子彈時，達德利坦承曾不小心在家開槍，但否認被搜查之前不久開的槍，房間內的彈孔事後已被修補粉刷過。

路易斯目前謀殺罪名成立，將於明年3月作出判決，最高可判處終身監禁且不得假釋。


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