幕後／政治精算師的轉念　朱立倫走過換柱、公投失利邁向2024造王者

▲此次九合一國民黨大勝，朱立倫選後發表談話時多次強調無私無我。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

副總統賴清德表態角逐民進黨主席，幾乎獲得黨內各派系一致支持，也讓綠營2024總統人選呼之欲出；反觀泛藍陣營競逐者眾，情勢撲朔迷離，這當中尤以手握國民黨提名權的黨主席朱立倫，居最關鍵地位。儘管黨內各山頭一度擔憂朱會濫用提名權，因此傳出「百日卡侯計畫」，唯據了解，朱在政治生涯幾經波折後，已認清現實「功成不必在我」，所以近朱人士強調，「朱立倫的格局跟高度不一樣了，他現在念茲在茲的是如何提對的人、走對的路，讓國民黨2024重返執政」。

朱立倫曾是藍營明日之星，可惜在2015年遭逢生涯最大逆境。那年是馬英九總統執政末期，前一年國民黨甫於地方大選慘敗，馬黯然辭去黨主席，朱立倫在愁雲慘霧中承擔主席大任，首要之務便是備戰2016總統大選。問題是當時社會大環境對國民黨極為不利的情況下，黨內幾乎無人敢應戰，洪秀柱出馬登記，起初也只是為了「拋磚引玉」，豈料最後洪成為唯一登記的候選人。

▲當年國民黨換柱臨全會上的洪秀柱。（資料照）

但洪秀柱聲勢拉不上來，卻又提出「一中同表」急統論述，損及國民黨支持度，亦波及立委選情。據了解，當時包括中常委、黨籍立委都跟朱立倫要求「換柱」，有人甚至為了自身選情，焦急到當面拍桌大罵。

無奈之下，朱立倫在黨內大老首肯下，做出「換柱」決定，改換成自己上陣，還是難以力挽狂瀾。對此，政敵每每譏諷朱立倫是「政治精算師」，因為過於精算、不願早於洪秀柱出面承擔，繞了一圈之後，讓國民黨內耗殆盡，也消耗了朱的聲望。

不過，近朱人士直言，如果朱真的是「政治精算師」，為何大敗後，下場竟比過街老鼠還慘？因為過街老鼠至少還人人喊打，朱立倫卻是無人聞問，被政壇謔稱「邊緣倫」。但儘管如此，朱立倫並沒有放棄競逐大位的夢，從2018年底到2019年年中，在少數親信陪同下，他一步一腳印勤走基層，請教專家學者，提出政策意見，就是希望贏得黨內總統初選提名，無奈當時的高雄市長韓國瑜橫空出世，最終朱立倫還是敗下陣來。

2020年蔡英文以史上最高的817萬票連任成功，國民黨再度遭逢空前挫敗。幾經醞釀之後，朱立倫在2021年8月2日宣布投入黨主席選舉，9月25日當選黨主席，他的政治生涯似乎又有了轉折。

▲朱立倫重掌兵符後，在四大公投一役卻輸得難看。（圖／記者攝影中心攝）

一位黨務高層指出，朱就任後馬上面對4項公投戰役，因是中途接手，不僅對相關議題不熟，更慘的是前朝並未編列輔選預算，但朱還是把責任承擔起來、自行籌措經費；光是當年12月12日的秋鬥大遊行，朱就提供2千多萬經費舉辦，並強調「不要用黨的名義去借，借了是債留下一代，借了也還要還利息。」

對於外界質疑朱立倫個性高傲，黨務高層表示，以前朱的個性是怎樣不知道，但現在的朱絕對不是外界所說的那樣高傲。他觀察到，黨務工作遇到挫折時，朱立倫如果真的是個高傲的人，照理講他要很惱怒，把責任推卸給下屬、叫下屬去解決問題，但現在的朱，反而是幫所有人加油打氣、給大家鼓勵，自己挽起袖子親自把問題解決。

此次九合一選舉提名，朱立倫仿效蔡英文，沒收黨內初選，一度也引發爭議，但選戰從來都是以成敗論英雄，雖然外界都認為，此次民進黨是敗在自己手裡，不是國民黨贏，但國民黨在6都中拿下4都，是不爭的事實，朱立倫立下如此大的戰功，若是他想以此問鼎2024，也在情理之內。

但是政治不能脫離現實，黨內人士強調，歷經多年起伏，朱立倫的心境已有所轉變， 「深信朱立倫會將格局『從小我延伸至大我』，審慎節制個人企圖心」，而以整合非綠陣營，下架民進黨為最大考量，優先推出最強人選，實踐其「無私無我、提對的人、走對的路」的諾言。