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俄羅斯軍火販布特何方神聖？　CNN：換囚暴露普丁弱點

▲▼美國以惡名昭彰的俄羅斯軍火商布特（Viktor Bout）換取俄國釋放女籃球星格林納（Brittney Griner）。（圖／路透社）

▲美國以惡名昭彰的俄羅斯軍火商布特（Viktor Bout）換取俄國釋放女籃球星格林納（Brittney Griner）。（圖／路透社）

文／中央社

美國以惡名昭彰的俄羅斯軍火商布特換取俄國釋放女籃球星格林納，看似不對等換囚。美國有線電視新聞網（CNN）指出，正因布特對俄軍高層的重要性，反暴露俄國總統普丁弱點。

美國女子職籃WNBA球星格林納（Brittney Griner）今年2月因持有含一公克大麻油電子菸匣入境俄羅斯被捕，8月被判處9年徒刑。

有「死亡商人」稱號的布特（Viktor Bout）則據稱是過去數十年國際最活躍軍火販子，令非洲和其他地區的衝突加劇，並因預謀殺害美國人而遭到美國法院判刑。

▲▼美國女子職籃（WNBA）明星球員格林納（Brittney Griner）2022年8月4日在莫斯科郊外一處法庭出席聽證會。（圖／路透）

▲美國女子職籃（WNBA）明星球員格林納（Brittney Griner）經過換囚，已經回到美國。（圖／路透）

美國總統拜登（Joe Biden）昨天表示，格林納「正在回家路上」。同一天俄羅斯外交部宣布，以格林納交換布特的工作順利在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比完成。

CNN報導指出，美俄之所以現在能讓罪名如此懸殊的兩人實現換囚，反映出各自面臨的情境與政治壓力。

由於格林納自稱無罪，加上她被捕時間點正好在俄羅斯侵略烏克蘭前夕，作為地緣政治人質，她的釋放對美國人格外重要。拜登政府才會在至少從冷戰結束以來美俄關係最糟糕時刻，與克里姆林宮協商換囚。

至於布特對俄羅斯的顯著重要性，則一直籠罩更大謎團。為何這位自稱無罪且不幸落難、否認一切罪名的國際飛行員及商人，對俄國如此有價值？以致於莫斯科當局10多年來竭盡全力向美方尋求將他釋放？究竟他是何方神聖？

現任CNN國際安全編輯華爾希（Nick Paton Walsh）曾於2009年訪問布特，當時他被關在泰國首都曼谷的監獄，經過數月談判協商才促成訪問。會說多種語言的布特能言善道，也能洋洋灑灑講出一堆跟他有私交的各國政治人物。

華爾希見過布特出現在剛果等非洲各地的影片，他與這些地方的衝突關係密切。數名分析家與聯合國（UN）的調查結果都指控布特，在1990年代與2000年代初期把大量小型武器賣到非洲各地。

布特甚至被控提供武器給恐怖組織蓋達（al Qaeda），但他否認。總而言之，布特遭指控的犯罪事蹟可說無所不包，但他幾乎沒有一件承認。

他顯赫的惡人形象，更成為美國影星尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）主演的2005年好萊塢電影「軍火之王」（Lord of War）主角原型。

布特2008年在泰國被假扮成哥倫比亞恐怖分子的美國探員以購買武器為由誘捕，2011年被美國法院判刑25年。巧妙的是，布特至今14年牢獄生涯不是歸咎於那些他被指控犯下的罪狀，而是他預謀卻沒能付諸行動的罪行。

布特在前蘇聯時期曾是軍方翻譯員，有人指控他為俄羅斯情報當局工作，因為在世界各地供應武器、促進俄國達成地緣政治目標，布特成為俄方資產。

另有一說是，布特曾與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）目前身邊高層人士一同服役。華爾希指出，許多人相信，布特在非洲服役時，與現在親近普丁的俄國菁英圈人士有密切關係。

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲CNN認為，這場換囚或許看來像是普丁的勝利，但代價卻是暴露自身弱點。（圖／達志影像／美聯社）

許多一般俄國民眾可能都聽過布特這號人物，但布特與他的熟人圈卻一直籠罩神秘面紗。無論如何，布特無疑對俄羅斯菁英階層具有神話般的重要性，而這群人正是普丁現在想要討好的對象。

換句話說，這場換囚或許看來像是普丁的勝利，但代價卻是暴露自身弱點。一方面是他有必要滿足他仰賴的軍方菁英階層，另方面是他雖然擺出強硬姿態對付西方，但也願屈於外交協議來換回一位對俄方具有複雜重要性的人物。

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