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德國「貴族後裔」企圖顛覆政府恢復帝制被捕　親戚痛罵：瘋老頭

▲▼德國貴族後裔「海恩瑞希十三世魯斯親王」（Prince Heinrich XIII Reuss）意圖顛覆政府恢復帝制被捕。（圖／路透）

▲德國貴族後裔「海恩瑞希十三世魯斯親王」（Prince Heinrich XIII Reuss）意圖顛覆政府恢復帝制被捕。（圖／路透）

文／中央社

一位渴望恢復君主制度的德國王子，被自己家人斥為「瘋老頭」，如今成了一起失敗政變陰謀的核心人物，恐面臨牢獄之災。

法新社報導，有關官員表示，這起奇特的政變計畫若成功，海恩瑞希十三世魯斯親王（Prince Heinrich XIII Reuss）將被擁立為德國新領袖。他是有8個世紀歷史的德國貴族世家後代。

不過7日當天，他在數千名德國安全部隊進行的全國大規模行動中，與其他政變策畫者一起落網，被捕的還有一名右翼前國會議員和若干退役軍人。

這群人被指是「帝國公民」（Reichsbuerger）成員，該組織是一個由極右翼極端分子和陰謀論愛好者所組成的意識形態運動團體。

這些涉嫌煽動叛亂的人據說計畫攻擊國會，並已勾畫出他們的新政府各項細節。

海恩瑞希十三世是一名房地產商人，他在其位於法蘭克福的住處就逮，戴著口罩被警方帶走。

▲▼德國親俄極右「復辟帝制」組織意圖政變，遭到警方逮捕。（圖／路透）

▲「帝國公民」（Reichsbuerger）成員，該組織是一個由極右翼極端分子和陰謀論愛好者所組成的意識形態運動團體。（圖／路透）

與此同時，他在德國中部圖林根邦（Thuringia）東部巴特洛本施泰因（Bad Lobenstein）的城堡也遭到搜查。據稱這位王子和其他人正是在這座大宅邸內，密謀推翻政府。他的貴族家族曾在當地統治過一片土地。

這位71歲老人毫不掩飾自己的極端觀點，即「帝國公民」運動所相信的，第一次世界大戰前的德意志帝國仍繼續存在。

2019年，海恩瑞希十三世在瑞士蘇黎世一場會議上發表一篇胡言亂語式的演說，對1918年德國皇帝退位表示遺憾，並堅稱當代德意志共和國是非法的。

他提到「所謂的德意志聯邦共和國」，並表示國家「受到二次世界大戰後同盟國建立的行政架構所控制」，憲法也是由同盟國起草的。

然而，家族其他後代子孫與他的觀點截然不同，長期與他保持距離。該家族現任領袖海恩瑞希十四世魯斯親王（Prince Heinrich XIV Reuss）告訴法新社，這位王子「不幸是個瘋老頭」，他們14年前就與他斷絕關係。

「我們與家族這隻害群之馬沒有任何聯繫。」

目前落腳奧地利的這位家族領袖說，聽到他的親戚涉嫌參與推翻政府的計畫，他「非常震驚」。他說：「這無疑對家族的聲譽很不利。」

德國聯邦刑事警察局（BKA）局長穆恩克（Holger Muench）昨天指出，這起政變計畫背後的極右翼組織武力強大，構成真正的威脅。

穆恩克告訴德國第一電視台（ARD），被捕者包括「一群危險的人，他們有不理性的信念，有些人很有錢，有些人則擁有武器」。

他說，在7日的突襲行動中，警方發現包括十字弓、步槍和彈藥在內的武器。警方逮捕了25人，還有更多人因與該組織有聯繫，正在接受調查。

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