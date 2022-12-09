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布衣升級不一般結訓展成果　王鑫基期許祝福

▲台南市勞工局委託台南市復健青年勵進會辦理身障職訓「織品縫紉暨布衣升級應用班」，9日結訓並展現良好成果，勞工局長王鑫基受邀出席並表達祝福與期許。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局委託台南市復健青年勵進會辦理身障職訓「織品縫紉暨布衣升級應用班」，9日結訓並展現良好成果，勞工局長王鑫基受邀出席並表達祝福與期許。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局為落實黃偉哲市長施政理念「希望家園」，委託台南市復健青年勵進會辦理身障職訓「織品縫紉暨布衣升級應用班」，從8月起為期近4個月的課程，9日結訓並展現良好成果，勞工局長王鑫基受邀出席並表達祝福與期許。

王鑫基局長表示，秉持市長黃偉哲重視人才培育及發展，積極推動職能培育與人才發展，規劃「三化」策略，從「培育優化」，到「對象深化」，更要「職能內化」，期許以多面向的身障職訓課程及就業輔導資源讓身障者們共同成為人才，締造正向循環、雙贏局面。

沈淑敏科長表示，感謝勵進會辦理「織品縫紉暨布衣升級應用班」，能為有意投入織品及手作相關產業的身障待業者引領前行，提供良好健全的技能養成訓練及就業輔導機制，以協助與其產業順利接軌。

▲台南市勞工局委託台南市復健青年勵進會辦理身障職訓「織品縫紉暨布衣升級應用班」，9日結訓並展現良好成果，勞工局長王鑫基受邀出席並表達祝福與期許。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勵進會王瑞宏理事長也回應: 社團法人台南市復健青年勵進會創立的最終目標，就是希望協助身障者擁有一技之長，並協助就業，改善其生活。而手工藝品製作，除了具備安定情緒、穩定病情之功效，更使學員們達到身、心、靈的健全發展，同時可以增加工作技能與生財的機會。未來仍將配合身障者在家就業方案，在經費與場地許可之下，繼續辦理相關職訓班，讓大家學習一技之長，順利就業。

▲台南市勞工局委託台南市復健青年勵進會辦理身障職訓「織品縫紉暨布衣升級應用班」，9日結訓並展現良好成果，勞工局長王鑫基受邀出席並表達祝福與期許。（圖／記者林悅翻攝，下同）

學員們表示，原本工作受疫情影響，導致收入不穩定，得知有織品縫紉相關職訓課程，對手作及文創課程頗有興趣，在課程中由基本縫紉知識開始認識，逐漸進展到平車、拷克技巧應用，進而能獨立完成打版及製作，此外還加入拼接、纏繞畫、燙印..等，學習到更豐富更多元的創作方式，在協會與師資群的耐心教育輔導之下，獲益良多。

勞工局表示，工欲善其事，必先"訓"其"技"，盼學員透過訓練達到專業技能養成，期許能藉此專才重新投入職場，實踐自我價值，開創美好的未來。

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