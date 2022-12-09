哈利梅根慘了？英議員要提法案「強拔頭銜」　官員怒批：麻煩夫婦

▲ 哈利和梅根辭去王室資深成員職務。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國哈利王子和妻子梅根為Netflix拍攝的紀錄片8日公開，二人在片中細數家人種族歧視等種種罪狀，再度讓王室顏面掃地。一名議員怒批他們「貶低君主制」，將提出法案讓二人地位降級，官員更稱他們是「麻煩夫婦」。

先前傳出國王查爾斯三世可能拔除哈利梅根的「殿下」（HRH）頭銜，根據《天空新聞》，保守黨籍懷特島議員塞利（Bob Seely）更表示，將提出法案剝奪他們的王室頭銜。這項私人草案（Private member's bill）將被提前到新年，經過議員投票，可能賦予樞密院（Privy Council）降低哈利梅根地位的權力。

塞利透露，其實早在紀錄片公開之前就考慮提出法案，質疑哈利早在2年前就辭去王室高級成員職務，卻仍繼續使用頭銜，還「貶低君主制和他的家庭」，認為他的言論存在政治問題。

塞利指責，「他不僅詆毀自己的家庭，靠著讓大眾消費他的痛苦來賺錢，還攻擊這個國家的一些重要制度。」

英國就業部長歐柏曼（Guy Opperman）也向BBC直言，「我認為他們顯然是一對非常麻煩的夫婦，而且我想所有關注他們的人都會認為這是一件令人難過的事。」不過他也認為，哈利梅根和人們支持的王室家庭已經毫無關係。

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