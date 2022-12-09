酒精噴臉、拖鞋打屁股！　日本監獄爆「22獄卒虐待囚犯」醜聞

▲日本名古屋監獄爆出刑務人員施暴事件。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）



記者王佩翊／編譯

日本名古屋監獄9日傳出，從2021年開始，先後有22名刑務官向3名服刑的囚犯反覆施暴。對此，法務大臣齊藤健當天下午緊急召開臨時記者會道歉。法務省則指出，參與施暴的幾乎都是入職未滿3年的刑務人員，接下來也將持續深入調查，並祭出嚴正處分。

根據《日本新聞網》報導，日本法務大臣齊藤健9日下午4時45分針對獄卒施暴事件臨時召開記者會。他道歉稱，「在此向被害的受刑者致上深刻歉意。」法務省指出，有超過22名刑務人員參與施暴事件，其中包含使用酒精噴霧攻擊受刑人的臉部、用拖鞋毆打受刑人屁股等極具羞辱性的行為。

不僅如此，目前還有一名60多歲的男性受刑人5天前因為遭受刑務人員施暴，左眼附近受傷。

法務省指出，在施暴的22名刑務人員中，幾乎都是入職未滿3年的年輕刑務官，而法務省也會持續深入調查是否有其他受害者或是施暴人員，並將進行嚴厲懲處。

名古屋2001年才發生刑務人員使用消防水管放水攻擊受刑人，導致受刑人死亡的暴力事件。另一方面，法務大臣齊藤健11月11日才剛上任，沒想到就任不到1個月就爆出刑務人員施暴醜聞。

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