財神「爺」來了！他神預言「會中大獎」　18歲少年果真爽中3000萬

▲美國一名少年在上班途中購買刮刮樂，結果刮出100萬美元。（圖／pixabay）

記者鄭文晴／綜合報導

美國北卡羅來納州18歲男子拉德福德（Dalton Radford）曾被爺爺預言會中100萬美元，2周後他在打工空檔買了一瓶能量飲料和2張刮刮樂，卻意外發現自己中了100萬美元（約3062萬元新台幣），便開心地帶著爺爺一同去領獎。

根據《WFLA》報導，拉德福德平時做兩份工作，這天當他打完第一份工剛下班，準備前往第二份打工前，抽空在商店買了瓶白色魔爪能量飲料和2張卡羅來納州刮刮樂來試試手氣，到停車場刮開後發現自己中100萬美元大獎，便立即拿起手機打電話給家人報喜。

拉德福德在領獎時開心表示，其實在兩周前，他的爺爺就說他會贏得100萬美元，只是沒想到這個預言最後真的成真。

根據北卡州彩券公司指出，拉德福德是在當地高速公路「Dallas High Shoals Highway」的商店購買刮刮樂，他可以選擇一次性領取60萬美元，扣掉州稅和聯邦稅帶回42萬6063美元（約1305萬元新台幣），或者分20年每月領取5萬元（約153萬元新台幣）。最後拉德福德選擇一次性領取，並計劃保存大部分獎金，另一部份拿來購買一輛全新的雪佛蘭皮卡車。