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美元鈔票首度出現2女性簽名　預計2023年初流通

▲▼ 美元鈔票首度出現2女性簽名。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國財政部長葉倫及司庫瑪勒巴的簽名將出現在美元鈔票上。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者任庭儀／編譯

即將改版的美元鈔票，將首度出現2位女性簽名，分別是現任財政部長葉倫（Janet Yellen）以及新上任司庫瑪勒巴（Lynn Malerba）。

CNN報導，依照美國法律，任何在市面上流通的美元鈔票，都需有美國財政部長和司庫的簽名，才被認可為合法貨幣。財政部長葉倫及美洲原住民司庫瑪勒巴8日前往德州沃斯堡（Fort Worth）鑄印局，並在美元鈔票上簽下她們的姓名。

▲▼ 美元鈔票首度出現2女性簽名。（圖／路透）

▲ 有著2人簽名的美鈔預計明年初開始流通。（圖／達志影像／美聯社）

這次簽名為美國創下新的里程碑，這不僅是美鈔首次同時由2位女性簽名、首次由女性財政部長簽名，也是首次美洲原住民女性簽名出現在美國貨幣上，鈔票將於本月交付聯邦儲備銀行（Federal Reserve），預計2023年初開始流通。

葉倫表示，財政部中女性勞動力比例達到62%，在這個曾由男性主導的領域取得重要進步，並表彰她們在財政部以及更廣泛的經濟學領域做出的貢獻。

她說，「貨幣上的簽名並不是關於我或者瑪勒巴，而是關於我們一同創造了更強大、更具包容性的經濟。我希望今天能提醒人們，我們一直在名為平等與包容的道路上前進，並勉勵我們繼續向前邁進。」

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