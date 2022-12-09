馬桶蓋不蓋？研究揭沖水瞬間「細菌秒速2公尺噴出」　驚人畫面曝

▲ 馬桶沖水瞬間細菌噴超高。（圖／翻攝自Scientific Reports）

記者陳宛貞／綜合外電報導

你沖馬桶時有蓋上馬桶蓋的習慣嗎？美國一項研究指出，按下沖水鈕的瞬間，細菌會以每秒2公尺速度噴出，短短8秒內就可噴射到馬桶上方150公分高度，且較小的微粒會在懸浮在空氣中數分鐘，恐怕傳播疾病。

美國科羅拉多大學波德分校教授克里馬迪（John Crimaldi）率領團隊進行研究，透過實驗展現沖水時若沒有蓋上馬桶蓋，馬桶水會瞬間向上噴射，將可能致命的細菌散播到空氣中，8日發表於英國綜合自然科學期刊《科學報告》（Scientific Reports）。

報告指出，沖水後馬桶會噴出一股羽狀霧氣（plume），含有尿液或糞便的微觀粒子，可在空氣中停留數分鐘。由於這些粒子並非肉眼可見，研究人員使用綠光鐳射和攝影機，展示粒子會如何從未蓋上的馬桶迅速擴散到空間中。

這些粒子會以每秒6.6英尺（約2公尺）速度噴出，8秒內到達馬桶上方4.9英尺（約149公分）的高度，小於5微米的微粒會懸浮長達數分鐘，恐怕傳播大腸桿菌、困難梭狀芽孢桿菌（C. difficile）、諾羅病毒和腺病毒。且新冠病毒也可從人類糞便中驗出，不過目前尚無確切證據證明會經由廁所氣溶膠有效傳播。

克里馬迪說明，「我們原先預期這些氣溶膠微粒會飄浮起來，但它們卻像火箭一樣噴出」，水粒子主要向上或向後方移動，但這些微粒的方向無法預測，且實驗環境內沒有任何固體或衛生紙，也沒有隔間或人類，而這些現實中的變因都可能使問題更嚴重。

他指出，人們很容易因為看不見就假裝不存在，但只要看過他們的實驗影片，就會對沖馬桶完全改觀，「透過拍攝此一過程的戲劇性影像，我們的研究可在傳播公衛訊息上發揮重要作用。」

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