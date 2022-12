狂燒5000多坪！俄購物中心淪火海1死　屋頂坍塌火勢瞬間蔓延

▲購物中心內部當時至少發生一次爆炸。(圖/翻攝自Telegram)

記者詹雅婷/綜合報導

俄羅斯莫斯科州希姆基市「Mega Khimki購物中心」9日發生大火,屋頂坍塌,延燒面積達1.8萬平方公尺(約5445坪),整棟大樓熊熊燃燒的畫面也曝光。當局證實已有1人死亡。

WATCH: #BNNRussia Reports.



A massive fire broke out at the Mega Khimki shopping centre, located on the outskirts of Moscow in the northern suburb of Khimki.#Russia #Fire #Accident pic.twitter.com/S1AA2cfkjl