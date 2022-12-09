狂燒5000多坪！俄購物中心淪火海1死　屋頂坍塌火勢瞬間蔓延

▲購物中心內部當時至少發生一次爆炸。（圖／翻攝自Telegram）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯莫斯科州希姆基市「Mega Khimki購物中心」9日發生大火，屋頂坍塌，延燒面積達1.8萬平方公尺（約5445坪），整棟大樓熊熊燃燒的畫面也曝光。當局證實已有1人死亡。

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A massive fire broke out at the Mega Khimki shopping centre, located on the outskirts of Moscow in the northern suburb of Khimki.#Russia #Fire #Accident pic.twitter.com/S1AA2cfkjl — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 9, 2022

綜合俄羅斯衛星通訊社、RT等報導，購物中心的OBI商店在當地時間9日上午6時許就傳出失火消息，延燒面積目前已擴大至1.8萬平方公尺左右。依據網路流傳的火災現場影片，購物中心內部當時至少發生一次爆炸，且失火區域存放大量裝著油漆等易燃物罐子。

當局表示，由於屋頂坍塌和氧氣瞬間湧入，形成強大環流，火勢迅速蔓延。已知火災發生當下有人在建築物內，目擊者稱，工作人員當時立即撤出大樓。當局出動70多人協助滅火，火災強度列為五級中的第四級。

稍早消息指出，這起火災可能是人為縱火。不過緊急情況部門代表說明，「縱火說法暫未得到證實，考慮把電器設備故障和在作業時違反消防安全規定列為起火主要原因」。

希姆基市檢察官安德烈夫（Denis Andreev）已抵達現場瞭解狀況，莫斯科地區檢察官辦公室則稱，將對這起火災事件與火災發生原因展開調查。