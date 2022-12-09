TikTok知名「神秘箱屍案」吸3000萬人觀看！　兇嫌謀殺罪成立

▲TikTok知名的箱屍案宣布破案，兇嫌將面臨終身監禁。（示意圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國一群少女2020年到西雅圖海邊拍攝TikTok影片時，意外發現一個裝著兩具屍體的行李箱，當時這段影片吸引超過3000萬人觀看。如今這起恐怖箱屍案的嫌犯被判處謀殺罪成立，將於明年3月宣布裁決，可能面臨終身監禁。

美國一群少女2020年6月到西雅圖海邊拍攝TikTok影片，原本和參與其中的少男有說有笑，過程中卻無意在石頭縫隙間，發現一只黑色的行李箱，原本以為裡面會裝有鉅款，但沒想到卻傳來一股惡臭，他們立刻打電話報警，調查人員打開時發現裡面藏有腐爛的屍體。

根據BBC報導，警方調查後發現，死者是35歲男子路易斯（Jessica Lewis）和27歲女子溫納（Austin Wenner），兩人因欠繳房租與64歲房東達德利（Michael Dudley）發生爭執，最後慘遭射殺，達德利還將兩人肢解後塞入行李箱。

Siguen con la investigacion ya que los padres de esta pareja no encuentran explicación del homicidio, los restos fueron encontrados cerca del agua en Duwamish Head en el oeste de Seattle.

Les dejo el video: pic.twitter.com/k1yhC31myW — (@surviivee) July 7, 2020

這段TikTok影片吸引超過3000萬人觀看，當時曾有人表達抗議，但TikTok表示這段影片沒有違反任何服務條款，所以拒絕下架。後來這段影片在幾個月後刪除，但不確定是拍攝者自行刪除，還是官方在死者親屬的壓力下撤除。

報導指出，西雅圖法庭聽取了一名鄰居當證詞，在兇案發生時他曾聽到槍聲和男子的求饒聲。達德利被判處謀殺罪成立，預計明年3月將作出裁決，最高可判處終身監禁且不得假釋。

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