首位台灣出身女性參議員　曲怡文成美國政壇新秀

▲台灣移民、民主黨籍候選人曲怡文（Iwen Chu）在紐約州參議員選戰中勝出，成為紐約州首名亞裔女性州參議員。（圖／翻攝自Facebook／Iwen Chu 曲怡文，下同）

實習記者任庭儀／編譯

美國期中選舉日前正式落幕，土生土長的「台灣囡仔」曲怡文（Iwen Chu）順利當選紐約布魯克林第17選區州參議員。她受訪時透露，對於身為台裔美國人感到驕傲，期許未來能促進台美交流、為台灣發聲，也分享她成為首位亞裔女性參議員的心路歷程。

曲怡文接受TaiwanPlus政經訪談節目《Taiwan Talks》訪問時提到，紐約多元、移民友善的文化性，以及布魯克林南區亞裔移民人口增長4成，讓她有機會站出來為選區的亞裔族群發聲，「我們向下一代證明了，只要肯努力，你可以成為任何你想成為的人。」

她分享近幾年伴隨Covid-19而來的負面影響，像是通貨膨脹、仇恨犯罪、公共安全等議題，都是美國民主黨與台灣民進黨現階段面臨的挑戰，「不論執政黨做得好或是不好，都會遭到民眾批評；不管是對政策不滿，還是期待看到情況有所改善，責任都會算在執政黨頭上。」

她也說，出身台灣讓她感到非常自豪，「台灣是第一個合法同性婚姻的亞洲國家、有全民健保，前幾年甚至選出第一位女性總統。這些美國多年來試圖達成的目標，台灣早在幾年前全做到了。」她期許自己在任期內可以成為「台灣大使」，增加台灣的可見度，更促進貿易以外其他連結。

曲怡文現年43歲，27歲那年赴美求學，從紐約市立大學布魯克林學院社會學系畢業後，決定留在紐約發展，後來擔任紐約州眾議員白彼得（Peter Abbate）幕僚長，在布魯克林區深耕10年的經歷為她奠定了從政基礎。