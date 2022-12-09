樂翻了！比利時165人集資買彩券…竟爽中46億元頭獎

▲165人一起發大財了。（示意圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

不少人喜歡偶爾買張彩券，看能不能一夜致富，成就人生財富自由。比利時村莊就有一群超幸運的人，他們總共165人集資買彩券，竟幸運抱得頭獎，獲得1億4289萬7164歐元（約台幣46.2億元），每人可分得86萬8000歐元（約台幣2810萬元）。

據《BBC》報導，一群居住於比利時安特衛普省村莊奧爾門（Olmen）村莊的民眾，平時喜歡集資購買歐洲百萬（EuroMillions）彩券，近日有165人再次集資購買，沒想到竟幸運中了頭獎，總金額高達46億台幣。比利時國家彩票發言人維米爾（Joke Vermoere）表示，「集資中獎在比利時並不少見，但這是有史來最多人集資的中獎團體。」

維米爾7日來到賣出頭獎彩券的奧爾門報紙攤，她透露，得獎者有些人情緒很低調，有些人則十分開心。報紙攤老闆則說，大家原本都不相信真的中了頭獎，直到他重複傳達中獎消息5次，這些人才相信他並開始欣喜若狂，他也直呼，「這個消息是今年最棒的聖誕禮物」。目前獲獎者的身份尚未透露。

但其實，這並不是有史以來最大的歐洲百萬頭獎，今年7月英國有一名超級幸運兒，一人獨得頭獎1.95億英鎊（約台幣73.2億元）的高額獎金。

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