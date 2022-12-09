巴西球員狂跳「勝利之舞」挨轟！　22歲前鋒回應：因為我們很快樂

▲巴西前鋒小維尼修斯（Vinicius Jr）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

巴西在2022卡達世界盃16強淘汰賽中，以4比1擊敗南韓晉級8強，而巴西球員在進球後狂舞慶賀，甚至連總教練都加入慶祝行列的作法，卻讓部分民眾認為，這樣的行為不尊重對手。巴西前鋒小維尼修斯（Vinicius Jr）對此表示，巴西人就是一個快樂的民族，「我們還有準備很多勝利之舞，所以要繼續贏得比賽才行。」

▲▼世足巴西隊的勝利之舞。（圖／路透）



對於外界批評巴西「勝利之舞」對南韓非常不尊重的說法，22歲的小維尼修斯8日接受媒體訪問時表示，有些人看到別人快樂就會發牢騷，但巴西就是個快樂的民族，「進球是足球比賽中最重要的時刻，而在世界盃上就更重要了，所以這不僅是我們球員的歡慶時刻，更是整個國家慶祝的時候。」

I need Dreamsrs with Brazil dances again, their dances are so fun pic.twitter.com/LaAq8Tvwgb — Li FIFAKOOK DREAMERS (@crumblecoo) December 5, 2022

▲進球後跳舞慶賀是巴西隊長久以來的習慣。



小維尼修斯表示，「我們還有準備很多勝利之舞，所以要繼續贏得比賽，並在這個過程中保持快樂，我們還需要保持冷靜和專注，因為支持我們的人比反對我們的人還多。」

在理查利森（Richarlison）的邀請下，也跟著一起跳舞的教練泰特（Tite）則說，他正在努力適應這群球員，「他們都很年輕，我試著去習慣他們的語言，而他們語言的一部分就是這些舞步。」

Brazil got the manager doing dance celebrations pic.twitter.com/Dl1VMF2ZAa — SP (@septimusajprime) December 5, 2022

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