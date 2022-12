巴西球員狂跳「勝利之舞」挨轟！　22歲前鋒回應：因為我們很快樂

▲巴西前鋒小維尼修斯(Vinicius Jr)。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

巴西在2022卡達世界盃16強淘汰賽中,以4比1擊敗南韓晉級8強,而巴西球員在進球後狂舞慶賀,甚至連總教練都加入慶祝行列的作法,卻讓部分民眾認為,這樣的行為不尊重對手。巴西前鋒小維尼修斯(Vinicius Jr)對此表示,巴西人就是一個快樂的民族,「我們還有準備很多勝利之舞,所以要繼續贏得比賽才行。」

▲▼世足巴西隊的勝利之舞。(圖/路透)



對於外界批評巴西「勝利之舞」對南韓非常不尊重的說法,22歲的小維尼修斯8日接受媒體訪問時表示,有些人看到別人快樂就會發牢騷,但巴西就是個快樂的民族,「進球是足球比賽中最重要的時刻,而在世界盃上就更重要了,所以這不僅是我們球員的歡慶時刻,更是整個國家慶祝的時候。」

