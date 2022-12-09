婚禮變喪禮！煤氣罐大爆炸「釀4死60傷」　新郎家一半被炸飛

▲ 印度一場婚禮發生爆炸，造成至少4人死亡。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度北部拉賈斯坦邦發生一起意外，一對新人即將舉行婚禮，儀式前新郎家中竟發生煤氣罐爆炸意外，造成至少4人喪命，還有約60名賓客受傷，房屋也因爆炸威力倒塌，喜事竟演變成悲劇。

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綜合NDTV、Free Press Journal報導，這起事件發生於拉賈斯坦邦第二大城焦特布爾約60公里外的邦格拉村（Bhungra），一對新人8日舉行婚禮，新郎的遊行隊伍正要從家中出發時，用於婚禮的煤氣罐突然發生劇烈爆炸，導致房屋起火和大量死傷。照片可見現場一片焦黑，房屋其中一面牆當場倒塌，瓦礫堆散落一地。

當地官員古普塔（Himanshu Gupta）坦言，這起事故非常嚴重，屋內爆炸起火造成4人死亡，包括2名兒童，還有約60人受傷，已送往附近醫院治療，其中12人嚴重燒傷，拉賈斯坦邦首席部長格洛特（Ashok Gehlot）預計將前往醫院慰問傷者。

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