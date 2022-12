哈利王子坦言：非常羞愧！　20歲做這件事成「人生最大錯誤」

記者陳宛貞/綜合外電報導

英國哈利王子與妻子梅根為Netflix拍攝的紀錄片在台灣時間8日公開,二人在片中真情流露,哈利也親口道出自己人生中犯過最大的錯,就是20歲那年穿著納粹制服參加派對,坦承對此感到「非常羞愧」,這件事也為他帶來深遠的影響。

▲ 哈利在紀錄片中道出人生中犯下的最大錯誤。(圖/達志影像/美聯社)

《每日郵報》報導,哈利在新公開的紀錄片《哈利與梅根》第3集中,對於過去穿納粹制服參加變裝派對一事坦言,「這是我一生中最大的錯誤之一,事後我感到非常羞愧。」

為了彌補錯誤,哈利和當時倫敦的猶太拉比(Chief Rabbi)薩克斯(Jonathan Sacks)見面,對他帶來深遠的影響,後來也前往柏林,和納粹大屠殺倖存者對話,「我本來可能不以為意,在生活中一而再再而三地重蹈覆轍,但我從中記取了教訓。」

