爺爺神預言他會中獎　18歲打工男2周後買彩券「真的中3千多萬元」

▲18歲男子中大獎。（圖／翻攝自Twitter／NC Education Lottery）

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅萊納州18歲少年瑞德福(Dalton Radford)曾被爺爺預測會中大獎，2周後他在打工空檔買了一瓶能量飲料和2張刮刮樂，結果意外發現自己中了美元100萬元（約台幣3,063萬元）大獎，讓他後來領獎時開心帶著爺爺一起前往。

瑞德福表示，當時他打完第一份工剛下班，準備前往第二份打工前，抽空在商店買了能量飲料和Carolina Jackpot刮刮樂，後來在停車場刮開，意外發現自己中了美元100萬元，「我立刻打給爸爸媽媽還有爺爺，大家都很開心」。

北卡州彩券公司表示，來自北卡州達拉斯(Dallas)的瑞德福，當天是在當地高速公路Dallas High Shoals Highway的一間商店購買刮刮樂，他可以選擇一次領獎，扣稅後帶回美元426,063元（約台幣1,304萬元），或是分期20年每月領取5萬元（約台幣153萬美元）。

瑞德福領獎時開心表示，爺爺曾在2周前預測他會中美元100萬元，沒想到真的成真，他最後選擇一次領取獎金，計畫購買新車，剩餘的錢則會先存下來再規劃。