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普丁逃亡計畫曝光！傳考慮撤離委內瑞拉或阿根廷　最先想到中國

▲▼俄羅斯總統普丁23日出席集體安全條約組織峰會，亞美尼亞總理帕辛揚多次不給普丁面子。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯總統普丁前助手、政治分析師加利亞莫夫（Abbas Gallyamov）6日透過Telegram透露，一旦俄羅斯在烏克蘭戰爭中落敗，普丁計畫逃往南美洲國家阿根廷或委內瑞拉。他也說，普丁最先考慮的撤離地點其實是中國，但因合作機會微乎其微，目前已把中國從撤離計畫中排除。

商業內幕報導，依據加利亞莫夫引述內部人士的說法，克里姆林宮早在今年春天就開始制定輸掉俄烏戰爭之後的緊急備用計畫，被非正式地稱為「諾亞方舟」（Noah's Ark），包括尋找新的容身之處。

加利亞莫夫說，普丁幕僚不排除輸掉戰爭的可能性，甚至失去權力不得不緊急撤離至某處。普丁首先考慮撤離至中國，但隨後排除這個選項，理由是與中國合作的機會微乎其微，「中國太瞧不起人，特別是失敗者」。

加利亞莫夫指出，阿根廷及委內瑞拉是普丁逃亡撤離的優先考慮地點，而俄羅斯寡頭、石油公司負責人謝欽（Igor Sechin）與委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）關係良好，已被指名負責撤離計畫。不過商業內幕無法獨立證實這些消息。

▲克里米亞大橋10月發生爆炸，冒出熊熊火光與濃煙。（圖／達志影像／美聯社）

在加利亞莫夫發表上述言論之際，有消息稱，俄軍持續在戰場上挫敗，佔領區被烏軍收復。而普丁日前則在電視談話中承認，對烏克蘭的特別軍事行動可能是個漫長的過程，並警告核戰爭風險正在增加中。

外界普遍認為，俄羅斯入侵烏克蘭雖然遭遇重大挫折，但普丁並不會因此被迫下台。前西方外交人員與政府官員曾於10月向路透社透露，普丁仍握有權力；美國官員5月也曾告訴CNN，普丁不可能馬上被趕下台。

加利亞莫夫曾於2000年至2010年間斷斷續續為普丁工作，2018年之後流亡至以色列。在俄羅斯今年2月下旬入侵烏克蘭以來，他就經常對烏克蘭戰爭情勢發表評論。

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