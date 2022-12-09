美國防部：烏克蘭軍援不影響對台武器交付

▲ 美國防部副部長希克斯表示，烏克蘭軍援不影響對台武器交付。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者任庭儀／編譯

近日有報導指出，由於美國大力支援烏俄戰場，可能會影響台灣武器交付。對此，美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）表示，對台軍售沒問題。共和黨參議員霍利（Josh Hawley）也呼籲，應優先武裝台灣，以遏制中國對台威脅。

華爾街日報先前報導，美國因支援烏俄戰場，將彈藥庫存大量運至烏克蘭，導致美國積壓對台軍售近190億美元。共和黨參議員霍利6日針對此報導致函國務卿布林肯（Antony Blinken）表達擔憂，認為美國沒有「等待中國入侵台灣的奢侈」，比起烏克蘭應優先運送武器至台灣威懾中國。

國防部副部長希克斯8日出席「阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）時則表示，「美國支援烏克蘭絕對不會影響我們提供、履行外國軍售交易，或支持台灣的能力」，美國繼續向其他盟友和夥伴輸出武器的能力，都仰賴於國會支持國防工業基礎，支持烏克蘭與對台軍售是兩件事。

她進一步補充，烏克蘭軍援是總統拜登行使總統撥款權（PDA）從美國武器庫存轉移包括彈藥、反戰車武器、高速反輻射飛彈（HARMS）的「二手車」，但提供給台灣的標槍（Javelin）反戰車武器、刺針（Stinger）防空飛彈等，是按照國外軍售流程，兩者無法相比，「我們給台灣的可是一台全新的車。」

布林肯6日也曾表示，美國對烏克蘭的大力支持，有助於維護台灣海峽和平穩定，並非妨礙。