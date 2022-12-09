　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

誰能晉級4強？「人類章魚」曝最新預測　梅西、C羅雙雙出局

▲▼巴西足球明星內馬爾（Neymar）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 內馬爾傷癒復出讓巴西隊士氣大振。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

卡達世界盃8強淘汰賽即將登場，英國廣播公司（BBC）球評薩頓（Chris Sutton）因多次命中比賽結果被封為「人類章魚」，近日發表8強戰預測，認為巴西、荷蘭、摩洛哥和法國將晉級4強。

第一場比賽由巴西對戰克羅埃西亞，薩頓認為巴西將以3:0大勝，內馬爾傷癒復出無疑為巴西增添戰力，他們也在16強賽中以勝利證明此事，「如果之前有人懷疑他們能不能贏得世界盃，現在他們再也懷疑不起來了」，至於克羅埃西亞，他們確實有一些優秀球員，「但巴西太強大了」。

▲▼阿根廷足球天王梅西（Lionel Messi）與前鋒迪馬里亞（Ángel Di María）。（圖／路透）

▲ 今年將是梅西世界盃最後一舞，球迷都期待他抱回金盃。（圖／路透）

第二場荷蘭對上阿根廷，薩頓預測荷蘭將以2:1獲勝，雖然阿根廷有足球天王梅西（Lionel Messi），球迷聲音也最大，「但他們是個自己內部有問題的團隊」，認為荷蘭隊前鋒德帕伊（Memphis Depay）和加克珀（Cody Gakpo）可能把握機會進攻。

不過不論由誰獲勝，這場比賽將成為至少一名足球傳奇人物的世界盃最後一舞，因為這可能是荷蘭隊主帥范加爾（Louis van Gaal）最後一次執教，也可能是梅西最後一場世界盃之戰。

▲▼C羅(Cristiano Ronaldo),世足。（圖／路透社）

▲ C羅下場比賽能否重回先發陣容成為關注焦點。（圖／路透社）

第三場由摩洛哥對陣葡萄牙，薩頓預期摩洛哥會以1:0小贏。他提到，葡萄牙對瑞士的比賽中表現令人印象深刻，「但我不知道C羅會不會先發」，認為葡萄牙隊沒有C羅可能會更好。而摩洛哥防守能力超強，本屆世界盃至今只丟了1顆球，且進攻極具侵略性，若能進入半決賽將帶來轟動。

▲▼法國姆巴佩（Kylian Mbappe）和吉魯（Olivier Giroud）聯手攻下3分。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 面對法國姆巴佩和吉魯，防守將是重點。（圖／達志影像／美聯社）

對於最後登場的英法之戰，薩頓認為法國將以2:1戰勝，雖然英格蘭隊今年在教頭索斯蓋特（Gareth Southgate）領軍下不負眾望，眼下卻面臨強敵法國，防守將是一大重點。

就算英格蘭能擋下法國天才姆巴佩（Kylian Mbappe），還有邊鋒登貝萊（Ousmane Dembele）和前鋒吉魯（Olivier Giroud）要對付。不過若姆巴佩、登貝萊和格里茲曼（Antoine Griezmann）稍有鬆懈，英格蘭也不是沒有機會取勝。

8強賽淘汰賽將於台灣時間今（9日）晚正式開始，巴西與克羅埃西亞將於晚間11時開踢，10日凌晨3時由荷蘭、阿根廷對決，晚間11時摩洛哥對上葡萄牙，11日凌晨3時則是法國與英格蘭交鋒。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？

►52歲江宏恩大秀腹肌身材超好！秘密是「日安塑崩錠」

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
台中男性侵「辯無撕裂傷」　高挑女：他就小我能怎麼辦
快訊／養雞場大火「上千隻雞燒死」！　慘烈畫面曝
魔獸驚喜現身餐廳！　名模端出「1物」他秒問號：WOW
環保吸管「1材質」跌落神壇！　苦主大罵：殺人凶器
快訊／班傑當爸了！　妻流產3個月又懷孕
8強淘汰賽！　運彩「最新賠率」飆破500倍
申請紓困補助　高雄男帳戶收到275萬
LIVE／王大陸認愛女神！吳宗憲3字酸爆廖科溢　吳怡農為嗆記
買迷藥「試吃昏睡2小時」　男拐2女摩鐵性侵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男左耳爆痛就醫崩潰　耳道內全是活跳跳「殺人食肉蠅」咬破耳膜

保險套免費拿！法國明年起開放18至25歲年輕人索取　防性病傳播

對戰「最強」巴西！魔笛最後一舞　克羅埃西亞主帥：沒什麼好怕

泰男捕魚「魚叉射中頭」恐怖左右貫穿　畫面曝光被封史上最差漁夫

哈利王子坦言：非常羞愧！　20歲做這件事成「人生最大錯誤」

「下體卡2顆子彈」羞辱！　伊朗警故意射爆女示威者五官和生殖器

美國防部：烏克蘭軍援不影響對台武器交付

南韓「室內脫口罩」鬆綁標準12月將定案　最快1月底無罩爽玩韓國

日媒：台積電不排除在日本興建第2廠！　日本政府回應了

爺爺神預言他會中獎　18歲打工男2周後買彩券「真的中3千多萬元」

我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

3對情侶出遊女友出狠招 惡整男友們穿同款粉紅衣

萌龜入住新家跳舞慶祝　屁股狂扭超嗨：蹦迪囉

穿暴龍裝亂入大自然！　露營區熱舞、草原騎馬

秀分局長合照、堵蘭小明拍攝　網紅烏鴉涉黑遭逮3萬元交保

女生只擦紅色口紅=濃妝？　她精心打扮...男友：淡妝

張蘭直播自稱「愛新覺羅蘭」！　戴黑頭紗酸大S：自力更生買的

男左耳爆痛就醫崩潰　耳道內全是活跳跳「殺人食肉蠅」咬破耳膜

保險套免費拿！法國明年起開放18至25歲年輕人索取　防性病傳播

對戰「最強」巴西！魔笛最後一舞　克羅埃西亞主帥：沒什麼好怕

泰男捕魚「魚叉射中頭」恐怖左右貫穿　畫面曝光被封史上最差漁夫

哈利王子坦言：非常羞愧！　20歲做這件事成「人生最大錯誤」

「下體卡2顆子彈」羞辱！　伊朗警故意射爆女示威者五官和生殖器

美國防部：烏克蘭軍援不影響對台武器交付

南韓「室內脫口罩」鬆綁標準12月將定案　最快1月底無罩爽玩韓國

日媒：台積電不排除在日本興建第2廠！　日本政府回應了

爺爺神預言他會中獎　18歲打工男2周後買彩券「真的中3千多萬元」

廣東前公安廳長李春生主動投案　曾帶隊滅「冰毒教父」被拍成電影

客人求「加買40元飯糰」：再給你錢！外送員送完餐　接1電話臉綠

公墓棄屍！失業司機爆頭亡　怨他「認錢不認人」養父：1車2賣惹禍

朱雲鵬／強大半導體做台灣矽盾　台積電可尋求共存共榮

《英雄聯盟》TES戰隊正式宣布Rookie加盟　S8冠軍雙C再度連線

與賴清德「比賽掃黑金」爭2024？　他曝：蘇貞昌將「殺到底」

抄襲爭議多！台大修正碩博士考試規則　論文符合2條件可設定不公開

下橋「油門一拜」闖燈　左轉機車慘被瞬間擊落...畫面曝光

男左耳爆痛就醫崩潰　耳道內全是活跳跳「殺人食肉蠅」咬破耳膜

小姨慘背「拐賣外甥」黑鍋22年　他終於現身說出「超扯真相」

國際熱門新聞

7男集體性侵2女　她折返救友慘淪玩物

23軍校生操過頭　橫紋肌溶解慘洗腎

婚宴收140元禮金　新郎怒：拜託查清價位好嗎

8月大胎兒遭強行取出　19歲小媽成女屍

妹子深蹲一半猝死　全身僵硬臉砸地

哈利梅根紀錄片怒掀「英國王室6大罪狀」！

檢票員站月台「頭腳噴火」墜軌　兇手竟是牠

華爾街日報：郭台銘寫信說服中共鬆綁清零

誰能晉級4強？「人類章魚」曝最新預測

箱子裡的男孩　65年懸案終見曙光

女歌手失蹤3天　慘成桶屍藏後車箱

親俄議員遭炸飛慘死街頭　影片曝光

美眾院通過國防授權法案　提供台灣5年3063億軍援

2002峇里島爆炸案　主謀假釋出獄

更多熱門

相關新聞

備戰英法大戰！羅比威廉斯為英獻唱

備戰英法大戰！羅比威廉斯為英獻唱

卡達世界盃8強，英格蘭將在11月凌晨3時出戰法國，賽前為了幫助球員放鬆心情、調節身心，英國知名歌手羅比威廉斯（Robbie Williams）特意為「三獅軍團」舉辦了一場私人演唱會。

「南美雙雄」拚晉級　球評點出兩隊優劣

「南美雙雄」拚晉級　球評點出兩隊優劣

世足8強首日　數據網站看好南美雙雄

世足8強首日　數據網站看好南美雙雄

C羅未獲先發　推特PO文喊「團隊」

C羅未獲先發　推特PO文喊「團隊」

梅西拚大力神盃　得先過荷蘭這關

梅西拚大力神盃　得先過荷蘭這關

關鍵字：

2022世足2022世足花絮

讀者迴響

熱門新聞

7男集體性侵2女　她折返救友慘淪玩物

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

老公1前戲被嫌髒　人妻：怎麼辦

房東噁傳「打手槍3次」　單身妹入住更崩潰

烘爐地槍戰！　警駁火「醋男頭中彈」命危

快訊／王大陸認愛大馬女神！

獨／成功嶺新兵暴斃　躺床上無意識...送醫不治

殉情案反轉成殺人起訴！　罔腰痛心：我的好友就這樣走了

23軍校生操過頭　橫紋肌溶解慘洗腎

百萬YTR HOOK突披婚紗！

2022年離開的19顆星！艾成墜樓輕生最震撼

NMIXX重點成員突退團！JYP：已解約

租1.5坪房！男住院未付租金被告　房東慘了

受刑男側睡遭獄友逼近　管理員出手救了他

賈永婕搭機「我中頭獎了」！

更多

最夯影音

更多
我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框

我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框
挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

3對情侶出遊女友出狠招 惡整男友們穿同款粉紅衣

3對情侶出遊女友出狠招 惡整男友們穿同款粉紅衣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面