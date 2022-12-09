誰能晉級4強？「人類章魚」曝最新預測　梅西、C羅雙雙出局

▲ 內馬爾傷癒復出讓巴西隊士氣大振。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

卡達世界盃8強淘汰賽即將登場，英國廣播公司（BBC）球評薩頓（Chris Sutton）因多次命中比賽結果被封為「人類章魚」，近日發表8強戰預測，認為巴西、荷蘭、摩洛哥和法國將晉級4強。

第一場比賽由巴西對戰克羅埃西亞，薩頓認為巴西將以3:0大勝，內馬爾傷癒復出無疑為巴西增添戰力，他們也在16強賽中以勝利證明此事，「如果之前有人懷疑他們能不能贏得世界盃，現在他們再也懷疑不起來了」，至於克羅埃西亞，他們確實有一些優秀球員，「但巴西太強大了」。

▲ 今年將是梅西世界盃最後一舞，球迷都期待他抱回金盃。（圖／路透）

第二場荷蘭對上阿根廷，薩頓預測荷蘭將以2:1獲勝，雖然阿根廷有足球天王梅西（Lionel Messi），球迷聲音也最大，「但他們是個自己內部有問題的團隊」，認為荷蘭隊前鋒德帕伊（Memphis Depay）和加克珀（Cody Gakpo）可能把握機會進攻。

不過不論由誰獲勝，這場比賽將成為至少一名足球傳奇人物的世界盃最後一舞，因為這可能是荷蘭隊主帥范加爾（Louis van Gaal）最後一次執教，也可能是梅西最後一場世界盃之戰。

▲ C羅下場比賽能否重回先發陣容成為關注焦點。（圖／路透社）

第三場由摩洛哥對陣葡萄牙，薩頓預期摩洛哥會以1:0小贏。他提到，葡萄牙對瑞士的比賽中表現令人印象深刻，「但我不知道C羅會不會先發」，認為葡萄牙隊沒有C羅可能會更好。而摩洛哥防守能力超強，本屆世界盃至今只丟了1顆球，且進攻極具侵略性，若能進入半決賽將帶來轟動。

▲ 面對法國姆巴佩和吉魯，防守將是重點。（圖／達志影像／美聯社）

對於最後登場的英法之戰，薩頓認為法國將以2:1戰勝，雖然英格蘭隊今年在教頭索斯蓋特（Gareth Southgate）領軍下不負眾望，眼下卻面臨強敵法國，防守將是一大重點。

就算英格蘭能擋下法國天才姆巴佩（Kylian Mbappe），還有邊鋒登貝萊（Ousmane Dembele）和前鋒吉魯（Olivier Giroud）要對付。不過若姆巴佩、登貝萊和格里茲曼（Antoine Griezmann）稍有鬆懈，英格蘭也不是沒有機會取勝。

8強賽淘汰賽將於台灣時間今（9日）晚正式開始，巴西與克羅埃西亞將於晚間11時開踢，10日凌晨3時由荷蘭、阿根廷對決，晚間11時摩洛哥對上葡萄牙，11日凌晨3時則是法國與英格蘭交鋒。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》