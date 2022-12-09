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哈利梅根紀錄片怒掀「英國王室6大罪狀」：都是演出來的！

▲▼哈利王子與梅根2018年5月19日在溫莎城堡的聖喬治教堂舉行婚禮後走下台階。（圖／美聯社）

▲哈利王子與梅根在紀錄片中列出英國王室的種種問題。（圖／美聯社）

記者王佩翊／編譯

英國哈利王子與妻子梅根推出的最新紀錄片已經在影音串流平台Netflix上架，並率先公開3集。而兩人在前3集就拋出震撼彈，在節目中大肆批評英國王室，從伊莉莎白二世、查爾斯三世到兄嫂，全都遭到夫妻倆狠酸。梅根還不斷強調，自己被種族歧視。

根據《鏡報》報導，哈利王子夫婦和Netflix簽訂了價值1.12億美元（約新台幣35億元）的合約，對外公開英國王室秘辛與私下生活，兩人在節目也公開許多不為人知的照片，同時大肆談論對王室的不滿，前前後後列出6大罪狀，企圖藉此表達自己的「委屈」。

▲▼ 哈利王子夫婦 。（圖／路透社）

▲哈利與梅根抱怨，英國王室不讓他們回應媒體的所有質疑與抹黑。（圖／路透社）

1.王室不願意對梅根提供應有的保護

哈利聲稱，兩人交往消息曝光後，王室要求他們不得做出任何回應，應遵守「永不抱怨，永不解釋（Never Complain, Never Explain）」的王室原則。哈利直言，他的家人們告訴他，當初和妻子戀愛時也是同樣遭受媒體侵犯，這就像是一個「成人禮」，因此哈利與梅根都不應該期待有任何特殊待遇。

哈利不滿道，梅根並不一樣，媒體對她做出的攻擊，已經是種族歧視，但王室卻依舊不管不顧，不願提供任何保護。梅根則說，「這非常可怕，但我還是忍了下來，什麼話也沒說。」

2.王室不滿梅根的女演員身分

哈利與梅根提到第一次見家長，當時查爾斯三世與卡蜜拉王后對兒子帶回一個美國女演員感到意外，甚至覺得他們的戀情並不會持續很久，只因為梅根是一個美國女演員。梅根直言，「對他們而言，我身為美國女演員是最大的問題，英國人似乎對好萊塢有刻板印象。」

▲▼英國王室威廉王子、凱特王妃、哈利王子與夫人梅根「四人組」10日一同前往溫莎堡（Windsor Castle）。（圖／路透）

▲梅根暗酸威廉王子與凱特王妃在第一次見面時「很冷漠」。（圖／路透）

3.第一次與威廉夫婦見面時的尷尬場面

梅根回憶第一次見到威廉王子與凱特王妃時，自己穿著破洞牛仔褲、光著腳，熱情地主動想要擁抱他們，但她很快就明白這個舉動有多突兀，會讓英國人感到不自在。同時暗酸兄嫂在第一次見面時，既冷漠又不夠熱情。

▲▼英國哈利王子。（圖／路透）

▲梅根表示，最初無法理解為何要行屈膝禮。（圖／路透）

4.梅根認為向女王行屈膝禮很詭異

哈利王子提到梅根第一次見到已故女王伊莉莎白二世時的情形。他表示，「我的祖母是梅根第一個見到的王室高級成員，她不知道王室內的規範與組成人員，所以有點嚇到她。」梅根直言，「哈利沒有提前告訴我要去見祖母，直到見面前我才知道我要見到女王。當時我們在車裡，準備去吃午餐，哈利突然說女王也在這裡，去教堂後要去見她。而在見面前，他才在車上問我，『你知道怎麼行屈膝禮，對吧？』我以為他在開玩笑。」

哈利表示，「我應該如何向人們解釋，必須向自己的祖母鞠躬？甚至是屈膝禮。這對美國人來說很奇怪。」

5.訂婚採訪都是假的

梅根指出，2018年的訂婚採訪根本就是一個「精心策畫的真人秀」，內容全是排練過的，他們必須按照要求的做，因為英國王室不允許他們說出自己的真實故事。

▲▼哈利王子,查爾斯三世。（圖／達志影像／美聯社、路透）

▲哈利王子稱，真正讓他成長的，是波札那的朋友們。（圖／達志影像／美聯社、路透）

6.暗指查爾斯三世是不盡責的父親

哈利王子談到他對非洲的熱愛以及他在那裡耕耘的慈善活動，他也希望能繼承母親黛安娜王妃，繼續為非洲慈善努力。而黛安娜王妃逝世時，哈利王子僅12歲。

紀錄片中也播出一段哈利王子的舊採訪片段，他聲稱，「波札那是一個非常貼近我內心的國家，我在那裡度過的時間比在家裡還多，這讓我的父親非常擔心。」而在一段新的採訪中，他則提到，「我在那裡擁有第二個家，那裡的朋友才是真正拉拔我長大的人。」

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