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美眾院通過國防授權法案　提供台灣5年3063億軍援

▲▼美國國會大廈,國會山莊,參議院,眾議院。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國會大廈。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓8日專電

美國聯邦眾議院今天表決通過2023財政年度國防授權法案，法案授權在未來5年內提供台灣100億美元（折合台幣約3063億）軍事援助，其中包括協助解決美國對台灣的軍售延宕問題措施。

眾議院今天以350票贊成、80票反對，通過總額高達8580億美元的2023財政年度國防授權法案（NDAA）。參議院預計下週審議表決國防授權法案，若表決通過，法案將送白宮，由美國總統拜登（Joe Biden）簽署後生效。

2023年度國防授權法案納入9月14日通過參院外委會的「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act）部分條文，整體涉台部分罕見超過50頁。

根據軍委會釋出的法案內容，國防授權法授權美國國務院在2023年至2027財政年度，每年提供台灣至多20億美元無償軍援，另授權提供台灣20億美元「外國軍事融資」（Foreign Military Financing）直接貸款。

此外，法案也授權美國總統為台灣打造「區域應變軍備庫」（regional contingency stockpile），並賦予台灣與北大西洋公約組織（NATO）南翼與東南翼國家、特定主要非北約盟國（major non-NATO allies）及菲律賓同樣待遇，能優先取得美國「超額防衛物資」。

為加速交付軍備給台灣，法案要求國務院與國防部，優先並加速處理台灣軍購請求，且不得以包裹出售為由延遲處理。

法案也以「國會意見」（sense of Congress）指出，與台灣舉行聯合軍演是改善戰備能力的一大重要元素，呼籲邀請台灣海軍參加2024年的環太平洋軍演。

法案表示，自總統蔡英文2016年當選以來，中國政府對台灣發動聯合行動，試圖在外交、經濟及軍事上削弱台灣；為了確保美國利益及維繫台灣人民決定自身未來的能力，有必要強化台灣外交、經濟與領土空間。

法案也強調，美國當初與中國建交的決定，是建立在台灣議題未來會以和平方式解決的期待上，但中國對台作為越來越具脅迫性及侵略性，違背美方的期待。

 

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