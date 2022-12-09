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格陵蘭200萬年前是森林！「最古老DNA」揭秘：曾是長毛象故鄉

▲▼ 格陵蘭,地球暖化。（圖／路透）

▲世界第一大島格陵蘭大部分土地位於北極圈內，且島上八成面積長年被冰雪覆蓋。（圖／路透）

文／中央社

科學家今天發表的研究顯示，現在一片貧瘠的格陵蘭北部地區，200萬年前曾是茂密的森林，除了是白楊木的家園，還有長毛象與馴鹿等令人驚奇的生物漫步其中。

科學家從永凍層中取得可追溯至200萬年前、迄今發現最古老的DNA，開啟了古遺傳學的新篇章。

研究共同作者皮德生（Mikkel Winther Pedersen）在「自然」（Nature）期刊發表新研究指出：「我們正在打破我們以為的基因研究界線。」

在哥本哈根大學（University of Copenhagen）擔任講師的皮德生表示，他們在格陵蘭最北的Kap Copenhagen發現這些DNA片段，這些DNA「來自今天地球上任一處都看不到的環境」，由於被冰凍在偏遠無人處，DNA一直保存完善。

▲格陵蘭島（Greenland）冰川。（圖／達志影像／美聯社）

▲格陵蘭島（Greenland）冰川。（圖／達志影像／美聯社，下同）

過去已知最古老的DNA來自1頭西伯利亞的長毛象，現在新技術讓科學家得以判定，格陵蘭這41個片段，比那頭長毛象的DNA還要早100萬年以上。

科學家首先得確定是否有DNA藏在黏土和石英中，再看能否從沉積物中取出DNA檢驗。

皮德生表示，「流經這個環境的河流，把礦物質和有機物質輸送到海洋環境中，而這正是這些陸地沉積物沉積的地方」。之後，在大約200萬年前的某個時候，「這片水下的陸地被抬高，成為北格陵蘭島的一部分」。

▲格陵蘭。（圖／達志影像／美聯社）

團隊2006年開始研究後，現在已可描繪當地200萬年前的景象。

團隊表示：「這裡以前是森林環境，有長毛象、馴鹿以及兔子跑來跑去，植物種類繁多。」他們發現了102種不同的植物。

值得一提的是長毛象曾出現此地，過去從未在這麼極北之處發現牠們的蹤跡，這讓研究人員更了解物種的適應力。

200萬年前，格陵蘭氣溫較現在溫暖攝氏11至17度，但在這個緯度，夏天為永晝，冬天為永夜。

皮德生表示：「我們在任何地方都看不到這種環境，在今天地球上的任何地方，都看不到這種物種的混合。」

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