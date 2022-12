快訊／美國「女籃魔獸」獲釋！美俄交換囚犯　拿軍火商換人

▲美國女子職籃(WNBA)明星球員格林納(Brittney Griner)因攜帶大麻菸油入境俄羅斯,遭俄羅斯判刑9年。(圖/路透)

記者趙蔡州/綜合報導

美國「女籃魔獸」格林納(Brittney Griner)今年2月因攜帶大麻菸油入境俄羅斯遭判刑9年,11月初上訴失敗後被送往偏遠的流放地服刑。美國政府與俄羅斯近日達成交換囚犯協議,用一名俄羅斯軍火商換取格林納的自由,格林納目前已經獲釋且正在搭乘飛機返回美國。

Moments ago I spoke to Brittney Griner.



She is safe.

She is on a plane.

She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT