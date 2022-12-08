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快訊／美國「女籃魔獸」獲釋！美俄交換囚犯　拿軍火商換人

▲▼美國女子職籃（WNBA）明星球員格林納（Brittney Griner）2022年8月4日在莫斯科郊外一處法庭出席聽證會。（圖／路透）

▲美國女子職籃（WNBA）明星球員格林納（Brittney Griner）因攜帶大麻菸油入境俄羅斯，遭俄羅斯判刑9年。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國「女籃魔獸」格林納（Brittney Griner）今年2月因攜帶大麻菸油入境俄羅斯遭判刑9年，11月初上訴失敗後被送往偏遠的流放地服刑。美國政府與俄羅斯近日達成交換囚犯協議，用一名俄羅斯軍火商換取格林納的自由，格林納目前已經獲釋且正在搭乘飛機返回美國。

根據CNN最新報導，美國政府與俄羅斯近日達成換囚協議，用俄籍軍火走私犯布特交換格林納。美國總統拜登8日上午在白宮記者會上表示，「為了這一天，我們做了非常大的努力，儘管需要經過非常艱難的談判，我們仍從未放棄爭取她（格林納）的獲釋」，「在被俄羅斯不當拘捕數個月後，格林納很快就可以與家人團聚。」

美國女子職籃球星格林納曾替美國奪得2面奧運金牌，不料她在今年2月17日前往俄羅斯比賽，入境莫斯科謝列梅捷沃國際機場（Sheremetyevo）時，被發現她的行李中有一個含有大麻油的電子菸匣，由於大麻在俄羅斯屬於非法，她立刻被航警逮捕送辦，最終被俄國法院依「持有毒品及走私」罪名判刑9年。

儘管美國政府曾多次強調，格林納是遭俄羅斯「不當拘捕」，更願意以有「死亡商人」之稱、曾涉嫌售賣武器給塔利班和蓋達組織（Al-Qaeda）的俄籍軍火走私犯布特交換格林納的自由，但俄羅斯政府長期不予理會，直到今年11月11日才鬆口接受談判。

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關鍵字：

女籃魔獸

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