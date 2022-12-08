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中資公司「被美列黑名單」竟拿下加拿大警方合約　杜魯道承諾徹查

▲▼ 加拿大總理杜魯道。（圖／路透）

▲ 加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。（圖／路透）

文／中央社

加拿大總理杜魯道8日表示，國家安全機構對外國勢力干涉提出警告之際，卻有政府官員和有中資背景的公司簽署警方通訊系統供應與維護合約，這令他感到失望，同時誓言徹查。

法新社報導，加國警方一份價值50萬美元的防竊聽無線電濾波系統合約，由中國海能達（Hytera）公司控股的加國企業辛克雷科技（Sinclair Technologies）拿下。

總部位於深圳的海能達公司因部分股權歸中國政府所有，被美國列入黑名單，也引發中國可能藉此獲取加拿大皇家騎警隊（RCMP）相關訊息的擔憂。

在加拿大與中國於蒙特婁共同主辦的聯合國生物多樣性公約第15次締約方大會（COP15）場邊召開的記者會上，杜魯道表示：「我覺得這令人不安。」

他表示，加拿大安全機構警告「外國干涉我們的機構和體系」之際，政府官員卻在「簽署對我方運作以及皇家騎警隊等國安機構安全層級有疑慮的合約」。

他允諾：「我們會持續追蹤此事」，並保證會確保政府和相關機構使用安全的通訊技術。

他還說，政府必將「確保加拿大不會單憑價格就和出價最低的投標者簽署合約，然後讓我們暴露在安全漏洞之下」。

加國聯邦採購官員告訴最先提出警方合約問題的加拿大廣播電台（Radio-Canada），國家安全並非合約授予決策的考量因素；加拿大皇家騎警隊則表示，相信已安裝的系統並無安全疑慮。

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