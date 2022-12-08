23軍校生集體送醫！大熱天逼做200個蹲跳　「橫紋肌溶解」慘洗腎

▲ 桑蒂赴醫院慰問受害者和家長。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國陶公府（Narathiwat）一所軍校驚傳學生集體送醫，多達23人因在高溫炎熱下訓練過度，肌肉和腎臟受到嚴重損傷，被送往醫院治療。當局已經展開調查，負責訓練的陸軍教官現已被解職。

當地Thaiger報導，陶公府一所陸軍預備役訓練中心學生家長11月30日在臉書發文指控，他們的兒子和兒子的同學因老師強迫訓練，患上可能致命或導致永久性殘疾的橫紋肌溶解症和腎衰竭。

Thairath指出，老師當時要求他們在炎熱天氣下連續做200次深蹲跳（jump squat），當地醫院證實，有23名學生被分送2家醫院，其中6人需要緊急血液透析（洗腎）。一名教授透露，這23人都被診斷出橫紋肌溶解症。

軍校指揮官桑蒂（Santi Sakuntanark）在事發後前往醫院慰問學生和家長，透露目前有9名學生康復返家，其他14人仍在醫護人員密切照顧下接受治療。據報其中8人每周仍需洗腎2至3次，且每天接受尿液及血液檢查。

桑蒂表示，將重新規劃培訓體系，並舉行研討會以防止這類情形再度發生，也承諾將隨時追蹤學生狀況，確保學生和家長受到最好的照顧，泰國皇家陸軍司令將在司法體系下調查此案。

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