南韓「國民英雄」軍犬光榮退伍！　曾成功搜救失蹤10天少女

▲在南韓陸軍部隊服役的牧羊犬達官今年滿10歲，軍方為其舉辦退伍儀式。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓一隻在陸軍受訓服役的偵搜犬「達官」（달관）今年剛好滿10歲，軍方考聊到牠換算成人類年齡已屆七旬、年事已高，因此決定讓牠退伍安享晚年。達官曾被南韓各界視為「國民英雄」，因為牠曾於2019年在一場搜救作戰中，成功在深山內尋找到失蹤10天的少女。

根據《韓聯社》，達官為出生於2012年的德國牧羊犬（公狗），2013年牠進入陸軍軍犬訓練所接受長達20周的密集訓練後，於該年12月被分配至陸軍第32步兵師團服役。

不過進入軍隊服役的達官早年時相當頑皮，2014年2月28日牠被安排前往陸軍第1軍犬教育隊接受訓練，在移送過程中，牠竟然衝破奔馳在高速道路上的軍用卡車鐵網，讓軍方感到相當懊惱。

軍方動員警察、韓國道路公社職員展開廣範圍的搜索，經過1天後，透過居民主動報案，才終於在忠清北道增坪交流道附近某餐廳後方的山區找到達官。

自此之後，達官開始展現其作為偵搜犬的優秀能力，2016年在第2作戰司令部在某表演大會上獲得最優秀獎，之後更在軍犬訓練所的補修教育中獲得第1、2名的優秀成績。

▲▼達官曾在深山中成功尋獲失蹤10天的少女，今少女一家人出席達官的退伍慶祝儀式。（圖／達志影像／newscom）

直到2019年7月23日，一名14歲的曹姓少女在忠清北道清州市與家人登山時不幸失蹤，當時警方、消防、軍方派出共5700多名人力進行搜救，當時達官也加入搜救行列；至第10天、8月2日時，達官在山區發現曹姓少女的蹤跡，他向上級長官做出「報告」的動作，最後軍方在距離該處3公尺的岩石上發現少女。

達官作為成功搜救失蹤少女的首要功臣，軍方感到相當欣慰。當時警方甚至主動出資15萬韓元購買點心，以此獎勵達官。

考量到達官今年已滿10歲，若以人類年齡換算則高達70歲。為此，軍方決定未達官舉辦「退伍紀念儀式」，現場甚至邀請獲救的曹姓少女與女童父母出席，感念達官救人有功。

曹姓少女的父親表示，「要是沒有陸軍與達官，今天我們一家人就不會在這裡了！希望一生為國家與百姓奉獻的達官，往後能過上幸福快樂的餘生。」

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