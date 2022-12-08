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恐怖影片曝光！烏29歲親俄議員「遭火砲轟斃」　炸飛慘死街頭

▲▼皮蘿戈娃（Maria Pirogova）。（圖／翻攝自推特）

▲皮蘿戈娃遭火炮攻擊身亡。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基6日前往東部頓內茨克州（Donetsk）視察軍隊，結果同日就有一名當地親俄的女議員遭砲彈襲擊身亡，砲擊影片在網路上瘋傳，俄國媒體也證實了她的死訊。

根據《鏡報》報導，現年29歲的皮蘿戈娃（Maria Pirogova）自2018年以來，持續擔任頓內茨克人民共和國（DPR）的分離主義議會議員，而她6日在頓內茨克的親俄陣地上，遭到火炮襲擊身亡，DPR發言人也對外證實她的死訊。

▲▼皮蘿戈娃（Maria Pirogova）。（圖／翻攝自推特）

▲皮蘿戈娃自2018年以來擔任頓內茨克人民共和國（DPR）的分離主義議會議員。（圖／翻攝自推特）

從推特上曝光影片可以看到，皮蘿戈娃當時和朋友正走在一處人行道上，結果突然飛來一顆砲彈，直接擊中兩人，就連一旁的建築物跟車輛都受到波及，而她也被炸飛躺在地上當場死亡。

俄羅斯指派的烏東頓內茨克占領區首長普西林（Denis Pushilin）向《塔斯社》表示，「她是善良的化身，一個非常好的人，她幫助每一個人，從不無視任何有困難的人。」

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