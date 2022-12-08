深信蜜蜂是「祖先化身」！　男試圖和牠對話慘遭活活螫死

▲ 恩金巴納深信在家中築巢的蜜蜂是祖先轉世。（示意圖／CC0圖庫）

記者陳宛貞／綜合外電報導

非洲有些人相信，死去的祖先會化成蜜蜂或蜥蜴，回家探望還活著的親人。南非卻因此發生一起悲劇，一名男子相信在家中築巢的蜜蜂是祖先的化身，試圖與蜂群對話，最後竟被活活螫死。

根據《每日郵報》，南非東南部威廉王鎮（Qonce）58歲男子恩金巴納（Nkosentsha Njimbana）在一場傳統儀式上試圖與蜜蜂交談，慘遭蜂群螫咬，11月5日在家中不幸去世。

部分非洲文化將蜜蜂和蜥蜴視為祖先的化身，認為死去的家人會以這些形式回到親人身邊。當蜜蜂在恩金巴納家中築巢，他的兄弟就認為，這是祖先來拜訪的跡象。恩金巴納諮詢祖魯族人（Zulu）傳統治療師後，回家進行一種傳統儀式，試圖解讀祖先的訊息，沒想到慘遭攻擊。

當地傳統發言人恩切夫（Loyiso Nqevu）說明，一旦蜜蜂或蜥蜴進入家中，民眾必須諮詢傳統治療師，以了解需要進行哪些儀式，其中有些費用昂貴，很多家庭必須存好幾個月的錢才能負擔。

因為蜜蜂是訪客，不能直接趕走，恩金巴納一家人得花4天時間製作一種傳統啤酒，完成後餵給蜜蜂。照理說蜜蜂在儀式後就會離開，沒想到卻轉而攻擊恩金巴納。恩切夫認為，這可能是因恩金巴納一家人沒有充分理解祖先捎來的訊息，就匆忙想趕走蜜蜂。

恩金巴納的兄弟曼德拉（Mandla）難過表示，「這是我們經歷過最痛苦的事。我們不知道蜂群為什麼對他這麼生氣，他很歡迎牠們，從來不曾暴力驅趕。」市政當局則呼籲，雇用專業的捕蜂業者或養蜂人才是安全擺脫蜜蜂威脅的正確方法。

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