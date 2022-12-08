視台灣為競爭對手！南韓議長呼籲調降所得稅：半導體恐被台灣超越

▲南韓國會議長金振杓。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

台積電赴美設廠投資，第一期工程預計2024年起量產4奈米製程技術。隨著全球半導體產業的不穩定性升高，南韓出現調降法人稅（營利事業所得稅）的聲浪，南韓國會議長金振杓積極遊說共同民主黨，呼籲修法將法人稅從25%調降至22%，他著急表示，「若稅務失去競爭力，則未來半導體產業讓台灣整盤端去！」

根據韓媒《朝鮮日報》昨（7）日掌握到的消息，出身自共同民主黨（最大在野黨）、現為無黨籍（因擔任議長而必須退黨）的國會議長金振杓最近指出全球半導體產業投資環境不穩定，他以此為由呼籲朝野應該修法調降法人稅，尤其必須積極遊說、徵求反對調降法人稅的共同民主黨的同意。

共同民主黨採取反對調降法人稅的立場，認為政府一旦調降法人稅（營利事業所得稅），等於是政府提供特定財閥優惠。對此，金振杓在仲裁案上積極遊說共同民主黨的國會議員，呼籲應該比照政府提出的調降版本，將現行法人稅25%的稅率調降至22%，不過同時在實施該制度上予以2年的緩衝期。

對於調降法人稅，金振杓認為此舉事關「國家競爭力」。金振杓相關人士舉台灣為例，「以半導體主要競爭國家台灣來看，台灣的營利事業所得稅稅率為20%，且未追加徵收地方稅；至於韓國的法人稅則為25%，若再算上地方稅，其稅率則高達27.5%。若未能在稅務上取得競爭力，則國家未來競爭產業恐將被台灣整盤端走。」

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