失蹤4歲男童離家15公里　奇蹟在「充滿鬣狗與豺狼荒野」生存6天

記者李振慧/綜合報導

肯亞一名4歲男童不小心與家人失散,獨自在充滿鬣狗與豺狼的東察沃國家公園(Tsavo East National Park)自然保護區中,奇蹟生存長達6天,一名保育動物人員駕駛飛機在保護區巡邏時,驚訝在荒原中發現他的身影,所處地點離他原本所住的村莊竟然相差15公里。

居住在阿薩區(Asa)的4歲男童,上月28日與家人放牧回家時,因為突然發生暴風雨與家人失散,酋長隔日立即幫忙通報失蹤,並向當地野生動物組織Sheldrick Wildlife Trust出借飛機幫忙尋人。

發現男童的工作人員羅恩(Roan Carr-Hartley)表示,「一整個搜尋隊出去行動卻都找不到男童,對於任何人來說,獨自處在那樣的環境都考驗很大了,更何況是一個這麼年幼的孩子」。

隨著時間一天天增加,讓搜尋隊員也愈來愈喪失希望,羅恩表示,「我在空中搜尋了約4個小時,除了鬣狗與豺狼以外,什麼都沒有發現」。直到3日晚間,搜尋隊終於在距離村莊約15公里發現疑似男童足跡,讓羅恩再度燃起希望,隔天一大早便飛出去搜尋,結果奇蹟讓他在一處灌木叢中發現男童身影。

羅恩表示,「我當時簡直不敢相信自己的眼睛,但他就在那裡,我很驚訝他還活著,而且還能走路」。4歲男童因為多日沒進食營養不良,身上還有許多被蟲咬的傷痕,一雙小腳走到冒出許多水泡,目前已經送醫接受治療。

