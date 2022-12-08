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失蹤4歲男童離家15公里　奇蹟在「充滿鬣狗與豺狼荒野」生存6天

失蹤4歲男童離家15公里　奇蹟在「充滿鬣狗與豺狼荒野」生存6天。（圖／翻攝自Twitter／Sheldrick Wildlife Trust）

▲失蹤男童奇蹟存活下來。（圖／翻攝自Twitter／Sheldrick Wildlife Trust

記者李振慧／綜合報導

肯亞一名4歲男童不小心與家人失散，獨自在充滿鬣狗與豺狼的東察沃國家公園(Tsavo East National Park)自然保護區中，奇蹟生存長達6天，一名保育動物人員駕駛飛機在保護區巡邏時，驚訝在荒原中發現他的身影，所處地點離他原本所住的村莊竟然相差15公里。

居住在阿薩區(Asa)的4歲男童，上月28日與家人放牧回家時，因為突然發生暴風雨與家人失散，酋長隔日立即幫忙通報失蹤，並向當地野生動物組織Sheldrick Wildlife Trust出借飛機幫忙尋人。

發現男童的工作人員羅恩(Roan Carr-Hartley)表示，「一整個搜尋隊出去行動卻都找不到男童，對於任何人來說，獨自處在那樣的環境都考驗很大了，更何況是一個這麼年幼的孩子」。

隨著時間一天天增加，讓搜尋隊員也愈來愈喪失希望，羅恩表示，「我在空中搜尋了約4個小時，除了鬣狗與豺狼以外，什麼都沒有發現」。直到3日晚間，搜尋隊終於在距離村莊約15公里發現疑似男童足跡，讓羅恩再度燃起希望，隔天一大早便飛出去搜尋，結果奇蹟讓他在一處灌木叢中發現男童身影。

羅恩表示，「我當時簡直不敢相信自己的眼睛，但他就在那裡，我很驚訝他還活著，而且還能走路」。4歲男童因為多日沒進食營養不良，身上還有許多被蟲咬的傷痕，一雙小腳走到冒出許多水泡，目前已經送醫接受治療。

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