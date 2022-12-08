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彭博：荷蘭可能配合美國　對中國「出口晶片設備」祭出嚴格管制

▲▼晶片、半導體。（圖／路透）

▲荷蘭可能會配合華府，針對中國半導體的出口限制祭出新的管制措施。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

台積電斥資400億美元在美國設廠引發國際關注，全球晶片戰爭也越演越烈，有消息指出，荷蘭可能會配合華府，針對中國半導體設備的出口限制祭出新的管制措施。

荷蘭外貿部長施萊納馬赫（Liesje Schreinemacher）上個月表示，荷蘭正在與美國政府就中國的半導體設備出口限制進行談判。事實上，在美國的壓力之下，荷蘭政府自2018年以來就禁止國內最大半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）向中國出口先進機器，因為這些機器被認為是有潛在軍事用途的「兩用」設備。

《路透社》引述《彭博》報導，匿名消息人士指出，有關荷蘭限制晶片出口的協議，最快將在下個月達成，但目前尚不清楚細節。

根據統計，艾司摩爾2021年對中國客戶的銷售額超過20億歐元，而中國也是荷蘭的第二大貿易夥伴，僅次於德國。目前荷蘭外交部尚未對此做出回應，白宮國家安全委員會（National Security Council）也拒絕置評。

拜登政府10月初公布了一系列全面性的出口管制措施，其中包含一項禁止中國購買世界各地用「美國工具生產」的特定半導體晶片。

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關鍵字：

晶片半導體荷蘭中國美國

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