阿嬤去世10年神奇「復活」！開棺驚現完美容顏　站立模樣彷彿重生

記者羅翊宬／綜合報導

加勒比海島國多明尼加一名高齡86歲的阿嬤在10年前去世，近日家族成員決定為她遷葬，不過在打開棺材後，竟然發現阿嬤的肉體幾近完好，棕色捲髮如生前般依舊覆蓋在阿嬤的頭顱上，甚至阿嬤的遺體還能夠「站立」，家人們趕緊為她蓋上睡衣，就連公墓管理人員都嘖嘖稱奇。

根據《每日郵報》，多明尼加一名老婦羅莎李奧（Margarita Rosario）於2012年5月9日以86歲的高齡逝世，之後她的遺體被家人葬在哈拉瓦科阿（Jarabacoa）市中心一座名為La Colonia的墓園，不過最近家族成員決定為她進行遷葬至另一座墓地，在挖開棺材後赫然發現奶奶羅莎李奧的屍體竟然完好無損，因此透過鏡頭拍下驚人影像。

從影像中可以看到，羅莎李奧幾乎可以說是保存了生前的狀態，遺體並未完全腐化，還能碰觸到肌膚，宛若馬王堆漢墓辛追夫人，臉部五官顯示其離開世上時相當安詳，表情活靈活現，彷彿阿嬤在這12年的時間仍陪伴在她的後代子孫身旁，家人們讓羅莎李奧的遺體呈現站立姿態，並為她穿上白衣。

影片中一名男性驚呼，「看，她還是和生前一樣！」

▲多明尼加一具86歲高齡去世的老婦遺體，經過10年仍未完全腐化。（圖／翻攝自YouTube）

La Colonia墓園管理人員安東尼（Antonio Abreu）透露，當阿嬤的家族成員注意到遺體保存完好，且部份頭骨甚至仍有皮膚覆蓋時，她們完全感到十分驚訝，「我在這裡工作了13年，從來沒有見過如此怪事。」

當地一名驗屍官拉斐爾（Rafael Domínguez）則解釋，其實羅莎李奧的遺體之所以未能完全腐化，其實原因是「自發性木乃伊化」，且當地另一名居民的屍體在2007年被挖掘出土時，也同樣呈現完好無損的狀態，「腐爛的過程在某處被中斷了，因此細菌的腐爛過程不會繼續。」

羅莎李奧的家族成員透露，阿嬤身前是一位心地善良的人，幫了周遭親友很多忙，他們推測也許是生前的福報，才會讓阿嬤的遺體能夠不完全腐爛。

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