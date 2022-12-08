水電工性侵101具女屍！D槽存81萬筆虐屍片　法官怒喊：關到死吧

▲水電工富勒（右）姦屍101女還殺2清純妹，是英國最大宗戀屍癖案的凶手。（圖／Kent Police）

圖文／鏡週刊

英國著名姦屍魔與殺人犯大衛富勒（David Fuller），在去年被判無期徒刑還不夠，本周三該案再度開庭，法官另外針對富勒姦屍23女的案子進行判決，將富勒的刑期再增加4年，法官更當庭直接對富勒說：「你就關到死吧！」

據英國《衛報》報導，現年68歲的富勒自1989年起在一間醫院擔任水電工，也自此開啟他姦屍的變態生活。據悉富勒利用在醫院工作的機會，趁機闖進太平間，至少姦屍101具女性遺體，被害的遺體年齡相當廣泛，年齡最小是9歲女童，最大有100歲阿嬤。不僅如此，富勒還會在姦屍期間與姦屍後，拍下變態影像。警方調查發現，從富勒的電腦存檔中，發現超過81萬筆的變態照片與504支影片，痛批「富勒的行為是墮落、噁心且不人道的，他所涉及的犯案規模是法律史上前所未有的」。

▲富勒因為在醫院擔任電工，而持有感應卡可潛入太平間。（圖／Kent Police）

但富勒不只是性侵屍體，警方調查期間還發現，富勒涉及兩起謀殺案。富勒在1987年，就已經殺害了25歲的溫蒂奈爾（Wendy Knell），以及20歲的卡洛琳皮爾斯（Caroline Pierce），兩人都遭他綁架後侵犯，逞慾後再殺害棄屍。但這兩人的命案一度成為懸案，直到去年才確定富勒就是兇手，他也供認不諱。檢察官就指出，富勒是追求病態的性幻想，而非出於精神疾病。

▲英國24歲女子逃過火燒車卻從橋上摔落身亡，死後遺體更慘遭蹂躪。（圖／翻攝自Facebook／Azra Kemal）

富勒在去年承認兩起謀殺，以及在2008年到2020年11月之間，性侵78具女屍，之後富勒被判無期徒刑。本周三富勒的案件再度開庭審理，這一次法官古魯博（Cheema-Grubb）審理富勒性侵另外23具女屍的案件，庭上有受害人的家屬大罵富勒是「魔鬼」，最後古魯博在這份案件中，將富勒的刑期再多判4年，古魯博最後也對富勒直呼：「你就關到死吧！」

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