王室「強力」回擊哈利梅根！　白金漢宮準時收看揭密紀錄片

▲哈利與梅根今年9月出席女王國葬。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

哈利梅根Netflix紀錄片第一輯將於8日上線，預期揭露王室秘辛。《鏡報》引述消息人士說法報導，王室不認為紀錄片內容會像許多人認為的那樣豐富又具爆炸性，但國王查爾斯、王儲威廉準備「強力回應」任何不公正或無法證實的指控，白金漢宮及肯辛頓宮（Kensington Palace）官員也將在上線後準時收看。

消息人士透露，「團隊中有一種真實的感覺，那就是哈利與梅根正在製造很多噪音，但沒有更多可說的。不過我們正在為所有結果做好準備，尤其若出現不公正指控的時候。」此人說道，王室為了「了解全貌」，在第二輯15日上線之前，不太可能做出回應。

根據預告片內容，哈利梅根將在紀錄片裡揭露2人關係如何發展、王室生活的「閉門」視角，以及夫妻倆卸下王室高級成員職務的內幕，而且其中涉及歧視。哈利也談到「骯髒的遊戲」、「故事的捏造」、「有階級的家庭」以及「嫁入這個機構的女性的痛苦與折磨」，顯然指其妻子梅根與母親黛安娜王妃。

▲威廉凱特、哈利梅根兩對夫婦據傳撕破臉，女王過世才睽違2年多同框。（圖／路透）



BBC報導，白金漢宮目前尚未回應預告片的說法，但預告片展現的戲劇調性，沒有任何遞出橄欖枝的跡象，反而暗示著與王室衝突，內容也將受到各界嚴格審查。

哈利梅根紀錄片分為上下2輯，分別在8日與15日上線，而哈利的回憶錄《備胎》（Spare）也預定明年1月出版。不過，紀錄片還未公開，預告片就引爆爭議，其中多段描述媒體跟拍騷擾的畫面被爆造假或移花接木，夫妻倆6日出席曼哈頓一場頒獎典禮晚宴時，還被民眾點名大罵，「摧毀王室的感想如何？」

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