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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

召委攔不住！藍委狂罵「講話要你教？」　花敬群崩潰：這樣質詢沒人能回

▲▼空勤總隊長井廷淵、內政部次長花敬群。（圖／記者杜冠霖攝）

▲空勤總隊長井廷淵、內政部次長花敬群。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

代理內政部長花敬群、空勤總隊長井廷淵8日至內政委員會備質詢，井廷淵和立委鄭麗文為空勤總隊出差是否「灌水」口角，井廷淵回答問題時至少10度被鄭打斷，花敬群緩頰表示，可以有完整資料再討論，但卻被鄭麗文邊敲桌邊高聲打斷，讓花略微動怒，「您這樣質詢誰有辦法好好回答？」鄭則回嗆，「我講話要你教？」

鄭麗文表示，從公文看到美方邀請是15至17日，與會人員寫得非常清楚，跟空勤總隊有關的只有15日，其他都是陸軍跟美方參加，包含開幕、報到等，美方對空勤總隊的邀請就是3天，陸軍、空軍、國防部都有派人參加，他們組團去前前後後是9天，因為要參加全程會議，「啊你們是10天欸！明明會議記錄是陸軍參加，為什麼你們要參加？」

鄭麗文表示，空勤總隊應該提出證據，證明這一切都是專業需要。井廷淵解釋，這個裝備裡面有通用性，空勤總隊跟陸軍是一樣的，陸軍有可能發生，「我們也有可能發生。阿帕契有共通裝備，參加這個會議是因為跟空勤總隊有關係。」

鄭麗文質疑，不是跟空勤總隊有關係就可以去開會，「那跟我也有關係啊！我要審預算，難道我也可以去開會嗎？沒有人找你們開的會為什麼要去？你們真的有去開嗎？如果有應該附上會議紀錄、相片、簽名。」

井廷淵表示，當然有去，「委員有需要，我可以檢附所有資料送給您。委員是質疑我去那邊玩嗎？」此時花敬群移過麥克風，幫忙緩頰，事情不要各說各話，爆料內容只有片面資訊，可以回去把資料整理好再好好來談。

相關經費部分，鄭麗文質疑，陸軍派3人去全程會議花41萬，空勤總隊只去2個人卻花60萬，還有人在開會時間跑去飯店餐廳買單。花敬群表示，有同仁回應花費是39萬，消費部份則是利用開會休憩時間預購晚餐餐券，勿枉勿縱，不要污蔑人家。

此時，鄭麗文再次打斷，並不斷重複同樣問題，她邊敲桌邊高聲表示，開會這麼重要的時間，誰去買單的？到底是吃飯還是買餐券？中午休息不能夠買？其他時間不能夠買？為什麼你們都不知道？

中間花敬群多次要回答卻被打斷，最後略微動怒表示，您這樣質詢沒有人有辦法回答，大家可以好好談，如此片面的資訊講話又這麼大聲，「誰有辦法好好回答你？不要這樣講話好不好。」

此時，鄭麗文火氣更旺，她批評，你（花敬群）這樣態度不好，這麼多證據攤在這邊，「阿不然還要怎樣講話，我講話語氣還要你糾正嗎？還要你教嗎？你都沒有證據就這樣護短，我能相信你會徹查到底嗎？會嗎？」

由於質詢時間超時，召委王美惠請鄭麗文注意時間，並呼籲雙方冷靜，即便王美惠聲聲呼喚「聽我講好不好！麗文、立委、鄭立委」，仍止不住鄭麗文連珠砲，最後王惠美乾脆宣布休息5分鐘，「大家去上廁所啦！」

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